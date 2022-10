Nhờ tách sổ, nhiều hộ dân ở Lộc Phú có nguy cơ mất nhà, đất

Vụ việc xảy ra tại Thôn 1, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, làm 6 hộ dân với trên 20 nhân khẩu đứng ngồi không yên…

Nhà, đất của các hộ dân có nguy cơ bị kê biên vì sổ đỏ bất ngờ mang tên bà Lưu Thị Ba

Theo đơn tố cáo và kêu cứu của các hộ dân xã Lộc Phú, đỉnh điểm là vào ngày 13/7/2022, người dân "ngã ngửa" vì đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh huyện Bảo Lâm cùng các cơ quan hữu quan đến làm các thủ tục kê biên tài sản nhà, đất của 6 hộ gia đình đang sinh sống, canh tác ổn định gần 20 năm qua tại Thôn 1, xã Lộc Phú. Điều đang nói, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà một số hộ dân trước đây nhờ cán bộ tư pháp xã này làm thủ tục tách sổ, giờ đây lại mang tên bà Lưu Thị Ba (sinh năm 1969, trú tại xã Lộc Phú). Chính vì vậy đã dẫn đến việc Ngân hàng BIDV và các cơ quan hữu quan tìm đến làm các thủ tục kê biên để giải quyết khoản nợ vay quá hạn từ tháng 1/2022, với số tiền 1 tỷ đồng của bà Ba.

Người dân cho biết, các thửa đất bị ngân hàng kê biên trên có tổng diện tích hơn 12.200 m2 thuộc thửa 116, tờ bản đồ số 5 và thửa 54, tờ bản đồ số 4; nguồn gốc đất đều của vợ chồng bà Ka El (sinh năm 1970) và ông K’Tàng (sinh năm 1966; cả hai trú tại Thôn 4, xã Lộc Phú), được UBND huyện Bảo Lâm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số L 026150, cấp ngày 17/2/1998 (2 thửa đất cấp chung trong 1 sổ đỏ).

Cũng theo người dân, do kinh tế khó khăn, năm 2000, vợ chồng K’Tàng đã sang nhượng cho vợ chồng Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1967), Phạm Ngọc Hào (sinh năm 1971, ngụ tại Thôn 1, xã Lộc Phú) quyền sử dụng 2.011 m2 đất (thuộc toàn bộ thửa đất số 116, tở bản đồ số 5, bản đồ địa chính xã Lộc Phú), trong đó có 400 m2 đất ở (ONT) và 1.611 m2 đất nông nghiệp (CLN). Đến năm 2005, hộ ông K’Tàng và ông Hào tiến hành làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất trên (toàn bộ thửa đất số 116, tờ bản đồ số 5, xã Lộc Phú), có chứng thực của UBND xã Lộc Phú. Sau đó, gia đình ông Hào tiếp tục sang nhượng cho 3 hộ khác, trong đó 2 hộ đã xây nhà ở và canh tác ổn định cho đến nay.

Cùng thời gian trên, ngày 21/4/2006, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1962, ngụ tại Thôn 1, xã Lộc Phú), sang nhượng lại của ông Lưu Ngọc Giới (sinh năm 1971, ngụ cùng thôn) vườn cà phê diện tích 2.800 m2, đất vườn thuộc một phần thửa 54, tờ bản đồ số 4 xã Lộc Phú (có xác nhận của UBND xã Lộc Phú). Nguồn gốc của thửa đất này, trước đây ông Giới sang nhượng của ông K’Tàng vào ngày 18/8/1999.

Riêng vợ chồng ông Hà Hữu Thủy (sinh năm 1975) và bà Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1977, trú tại xã Lộc Phú), cuối năm 2012, đã sang nhượng quyền sử dụng 5.000 m2 đất trồng chè hạt lâu năm của ông Nguyễn Thanh Nghiệp. Thửa đất này trước đó ông Nghiệp mua của ông K’Liềm, còn ông K’Liềm mua của ông K’Tàng 6.000 m2. Ông K’Liềm giao sổ đỏ mang tên ông K’Tàng cho ông Nghiệp giữ. Do diện tích đất sang nhượng lớn nhất trong các hộ có đất chung trong một sổ, nên ông Thủy được giữ sổ đỏ mang tên K’ Tàng.

Theo tường trình của các hộ, năm 2019, huyện Bảo Lâm cấp lại sổ đỏ cho người dân xã Lộc Phú. Do đó, bà Nguyễn Thị Thắm đã ra UBND xã Lộc Phú, giao sổ đỏ số L 026150 mang tên K’Tàng và các giấy tờ sang nhượng liên quan cho ông Nguyễn Văn Khánh (cán bộ tư pháp xã Lộc Phú), nhờ ông Khánh làm thủ tục tách thửa cho các hộ: Phạm Ngọc Hào, Nguyễn Văn Đức và Hà Hữu Thủy. Ông Khánh nhận tiền dịch vụ tách sổ với giá 6 triệu đồng. Sau đó, nhiều lần bà Thắm đến hỏi ông Khánh để lấy sổ đỏ, nhưng ông Khánh nói để thất lạc, sẽ tìm và đưa cho bà Thắm sau. Tại biên bản làm việc ghi nhận ý kiến của các hộ dân do UBND xã Lộc Phú lập ngày 12/10/2021, ông Bùi Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Phú, nguyên Trưởng Công an xã trước đây, xác nhận bà Thắm có đưa sổ đỏ cho ông Khánh, nhưng không biết rõ nội dung.

Chuyện chẳng có gì vì các hộ gia đình ông Hào, Đức, Thủy cũng như những người có nhà, đất canh tác ổn định trên phần đất nhượng quyền sử dụng trong sổ đỏ mang tên K’Tàng đều khẳng định không buôn, bán đất cho bất cứ ai. Thế nhưng, đầu tháng 10/2021, các hộ dân bất ngờ phát hiện sổ đỏ số L 026150 mang tên K’Tàng trước đây đã được sang tên cho bà Lưu Thị Ba (bà Ba trước đây là vợ của ông Nguyễn Văn Khánh). Khi các hộ dân đến nhà bà Ba để hỏi rõ vụ việc, bà Ba thừa nhận đã mang sổ đỏ thế chấp vay tiền ngân hàng 1 tỉ đồng.

Trong hồ sơ mà chúng tôi có được, cho thấy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích hơn 12.200 m2 thuộc sổ đỏ L 026150 giữa vợ chồng ông K’Tàng và bà Lưu Thị Ba chỉ với giá 50 triệu đồng vào ngày 26/11/2019, do Văn phòng Công chứng Trịnh Tuấn Anh (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) chứng nhận.

Để làm rõ vụ việc, chúng tôi tìm gặp ông K’Tàng và được ông khẳng định: “Tôi không hề bán đất (sang nhượng quyền sử dụng đất - Pv) cho bà Lưu Thị Ba, tôi bị bà Ba lừa. Bà Ba và người nhà bà nói đã mua lại toàn bộ số đất trên và nhờ vợ chồng tôi đến văn phòng công chứng làm Hợp đồng sang nhượng. Do cả tin, nên vợ chồng tôi ký nhận trong hợp đồng”. Ông K’Tàng cho biết, đã nhiều lần có gởi các cơ quan chức năng nói rõ sự thật, đồng thời tố cáo bà Ba chiếm đoạt sổ đỏ của các hộ và lừa vợ chồng ông ký vào hợp đồng sang nhượng đất.

Liên quan vụ việc, ngày 20/9/2022, ông Bùi Mạnh Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Lộc Phú, cho biết xã có nhận được đơn tố cáo của các hộ dân và của ông K’Tàng, nhưng vụ việc vượt thẩm quyền của xã. Hiện các cơ quan chức năng của huyện Bảo Lâm đang điều tra làm rõ vụ việc.

THỤY TRANG