Đầu xuân đi nhân hạnh phúc

(LĐ online) - Hàng trăm tình nguyện viên đã đến tham gia Lễ hội Xuân hồng “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” do Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện TP Bảo Lộc tổ chức vào sáng 13/2.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Bảo Lộc vào sáng 13/2

Ông Nguyễn Duy Chân (Ban Chỉ huy Quân sự Phường II, TP Bảo Lộc) đã 20 lần đi hiến máu tình nguyện (trong đó, có 3 lần hiến máu cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng). Với ông, việc hiến máu dù đã quá đỗi quen thuộc nhưng vẫn mang ý nghĩa rất cao cả. “Người bệnh khi nhập viện đã khó khăn đủ bề từ sức khỏe đến chi phí điều trị. Do đó, những giọt máu của mình có thể giúp họ giảm bớt phần nào những khó khăn thì mình cảm thấy rất vui. Chính vì ý nghĩa đó mà tôi thường xuyên vận động vợ con, người thân trong gia đình, anh em làm chung cơ quan tham gia hiến máu. Càng nhiều người tham gia hiến máu thì cơ hội sống của những bệnh nhân cấp cứu càng nhiều” - ông Chân chia sẻ.

Còn theo anh Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch Công Đoàn Công ty Thủy điện Đồng Nai (Bảo Lộc), hàng năm, anh em trong Công ty Thủy điện Đồng Nai đều rất tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, nhất là trong dịp đầu năm khi lượng máu cấp cứu bị khan hiếm. Tại mỗi đợt hiến máu “Lễ hội Xuân hồng”, phía Công ty đều có từ 20 đến 60 anh em tham gia hiến máu. “Suy nghĩ chung của chúng tôi là đem giọt máu của mình cống hiến cho xã hội, đặc biệt là giúp cho các hoàn cảnh khó khăn vượt qua giai đoạn hoạn nạn. Tôi mong rằng phong trào này sẽ tiếp tục duy trì và phát triển lâu dài, khi nào xã hội cần thì chúng tôi điều động anh em kịp thời” - anh Phúc chia sẻ.

Lễ hội Xuân hồng “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” được tổ chức tại UBND phường II, TP Bảo Lộc đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang tham gia. Công tác chuẩn bị cho buổi hiến máu được tổ chức chu đáo vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo thu nhận đủ lượng máu theo chỉ tiêu đề ra. Dù kế hoạch đặt ra là lấy 300 đơn vị máu nhưng kết quả đến cuối giờ trưa, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã thu nhận được 375 đơn vị máu. Số lượng này góp phần giảm tình trạng khan hiếm máu, đảm bảo đủ lượng máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh tại Bệnh viện.

Chính sự chung sức, chung lòng của từng tình nguyện viên tham gia hiến máu và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan, đơn vị mà kết quả hiến máu tình nguyện của TP Bảo Lộc năm nào cũng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2019, TP Bảo Lộc được giao chỉ tiêu 900 đơn vị máu nhưng đến cuối năm, con số này đã đạt đến 1.300 đơn vị, đạt gần 145%. Năm nay, chỉ tiêu hiến máu tình nguyện giao cho TP Bảo Lộc là 1.000 đơn vị. Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện và một đợt hiến máu trực tiếp cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng với 23 đơn vị máu. Ông Nguyễn Thành Tứ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bảo Lộc cho biết: Dù tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn ra nhưng các tình nguyện viên vẫn rất tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để giải quyết tình trạng khan hiếm máu. Điều này thể hiện tinh thần nhân đạo, tương thân tương ái của tất cả các tình nguyện viện với mong muốn những người bệnh cấp cứu kịp thời có máu để điều trị bệnh. Mong rằng tinh thần này sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Trong năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ thu nhận 16.000 đơn vị máu hiến tình nguyện. Từ sau tết đến nay, dù tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) diễn biến phức tạp nhưng Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng vẫn tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện ở các địa phương để kịp thời cung ứng máu cho các bệnh viện, giảm tình trạng khan hiếm máu. Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Dù không phải tăng cường chỉ tiêu hiến máu, nhưng nếu đảm bảo đủ chỉ tiêu hiến máu đã đề ra thì sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm máu. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu được tình trạng khan hiếm máu đang diễn ra trên diện rộng. Bởi lẽ, vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay thì nhiều người ngại đến chỗ đông người nên số lượng tham gia hiến máu cũng sẽ giảm. Do đó, ngoài công tác tuyên truyền thì tại các điểm tổ chức hiến máu cũng cần được chuẩn bị chu đáo như phun xịt khử trùng, nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang y tế và tổ chức từng nhóm vào hiến máu. Làm tốt được điều này thì sẽ tạo sự an tâm cho người tham gia hiến máu, có như vậy thì chỉ tiêu hiến máu mới đạt được và tình trạng khan hiếm máu sẽ giảm”.

ĐÔNG ANH