Bán phong lan tặng hơn 117 triệu đồng giúp bé gái 5 tuổi

(LĐ online) - Đấu giá nhiều chậu phong lan quý, anh Nguyễn Phương Đông (thôn Tân Tiến, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) đã trao tặng 117 triệu đồng cho cháu Huỳnh Hà My (5 tuổi) bị đuối nước, hiện sức khỏe yếu và thần kinh không ổn định.

Cháu Huỳnh Hà My bên người thân

Anh Huỳnh Tấn Hiệp (thôn Tân An, xã Tân Văn) là bố cháu Huỳnh Hà My kể: Do gia đình gặp nhiều khó khăn nên thường xuyên phải đi làm thuê. Ngày 15/4, cháu My cùng anh trai ra hồ nước sau nhà chơi thì bị ngã. Sau khi sơ cứu rồi cấp cứu tại bệnh viện, cháu mới tỉnh lại. “Khi tỉnh lại con hay có biểu hiện co giật và cứ lơ mơ không nói được. Bác sĩ nói nhanh nhất phải mất 3 - 6 tháng hoặc lâu hơn cháu mới có thể hồi phục được” - anh Hiệp cho hay.

Biết được tình trạng và hoàn cảnh của cháu My hiện tại, anh Nguyễn Phương Đông đã cùng với bạn bè là những người chơi lan tại huyện Lâm Hà mở chương trình đấu giá phong lan trên trang Facebook nhiều loại phong lan như: Giả hạc 5 cánh trắng Phú Thọ, Giả hạc 5 cánh trắng Minh Vũ, Ngọc điểm Thái… để ủng hộ cho gia đình cháu My.

Anh Nguyễn Phương Đông trao 117 triệu đồng nhằm giúp đỡ kinh phí chữa trị bệnh tình cho cháu My

Anh Đông cho biết, số tiền bán lan được công khai và gửi đến cho gia đình cháu My. Ngày 26/4 vừa qua, anh Đông đại diện anh em đã đến trao trực tiếp cho gia đình anh Hiệp hơn 117 triệu đồng nhằm góp một phần kinh phí chữa trị cho cháu My.

Được biết, gia đình anh Hiệp đã chạy chữa hết 100 triệu đồng nhưng cháu My vẫn chưa có tiến triển. Hiện tại, cháu My đang được điều trị và uống thuốc của Bệnh viện Chợ Rẫy, do chưa có tiền chữa bệnh nên gia đình đã đưa My về nhà để tự chăm sóc.

HÀ ANH