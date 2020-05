Ngày hội ''Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng'' năm 2020

(LĐ online) - Là chương trình an sinh xã hội do Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công đoàn cơ sở Agribank tỉnh Lâm Đồng, Agribank thành phố Đà Lạt, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt và UBND xã Tà Nung tổ chức ngày 17/5.

Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì sức khỏe cộng đồng” có sự hưởng ứng của gần 600 đoàn viên thanh niên và Nhân dân xã Tà Nung

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dận vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông K’Mák - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, ông Bon Yo Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, bà Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn.

Năm nay, với chủ đề “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì một Việt Nam khỏe mạnh” và tinh thần “Xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, đoàn công tác đã trao 621 thẻ bảo hiểm y tế cùng 621 phần quà (gồm khẩu trang, nước sát khuẩn, trứng gà…) cho người dân tại xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt) với mong muốn bà con luôn được chăm sóc sức khỏe trong quá trình lao động sản xuất.

Chương trình là sự phối hợp của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và nhiều cơ quan, đơn vị, do Công đoàn cơ sở Agribank Lâm Đồng và Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng tài trợ

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2011. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam và vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, đội ngũ thầy thuốc trẻ tỉnh nhà hàng năm tổ chức nhiều chuyến công tác xã hội đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khám bệnh cho người dân và học sinh… Năm nay, chương trình tặng hơn 600 thẻ bảo hiểm y tế với hy vọng giảm gánh nặng chi phí bệnh tật cho bà con và giúp bà con hiểu sâu hơn chương trình bảo hiểm y tế là chương trình “mình vì mọi người - mọi người vì mình”, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; đồng thời, phát động phong trào “10 ngàn bước chân mỗi ngày” để bảo vệ, nâng cao sức khỏe và phát triển tầm vóc của người Việt Nam, vì “Mỗi người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe” như lời Bác Hồ dạy…

200 thẻ bảo hiểm y tế và phần quà đã được trao cho người dân tại Nhà văn hóa xã Tà Nung

Theo ông Nguyễn Trọng Thắng - Phó Giám đốc Agribank tỉnh Lâm Đồng, đơn vị tham gia tài trợ toàn bộ thẻ bảo hiểm cho bà con Nhân dân xã Tà Nung: Trải qua hơn 32 năm hình thành và phát triển, Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng là Ngân hàng thương mại Nhà nước có quy mô hoạt động lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, luôn hoạt động an toàn, hiệu quả; đời sống cán bộ viên chức, người lao động ngày càng được cải thiện… Bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị luôn quan tâm, tham gia tài trợ các chương trình an sinh xã hội. Trong 5 năm gần đây, tổng số tiền tài trợ an sinh xã hội tại tỉnh Lâm Đồng là 20,515 tỷ đồng, thực hiện đầu tư xây dựng nhà cho người nghèo; tài trợ thiết bị y tế khám chữa bệnh; trang bị máy vi tính, trao học bổng cho ngành giáo dục; trao quà tết cho người nghèo…

Đoàn công tác đã trực tiếp đến tận nhà trao thẻ bảo hiểm y tế và quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn

Từ năm 2017 đến nay, Agribank Lâm Đồng phối hợp với Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thực hiện 5 chương trình “Hành trình nhân ái - vì sức khỏe cộng đồng”, tại địa bàn các huyện Đam Rông, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt. Các chương trình trước có nội dung khám bệnh, phát thuốc, trao quà; nhưng lần này là phát thẻ bảo hiểm y tế theo nguyện vọng của bà con để tiện cho việc khám chữa bệnh khi cần thiết… Đây là tình cảm của cán bộ, viên chức và người lao động Agribank Lâm Đồng chia sẻ bớt khó khăn của bà con Nhân dân trên địa bàn xã Tà Nung; đồng thời, cũng là trách nhiệm góp phần cùng địa phương chăm lo sức khỏe người dân.

Ông Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Chính sách bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe cho người dân được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đến nay, Lâm Đồng có hơn 1 triệu người dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt 82,3%. Bà con có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố để khám chữa bệnh. Thẻ bảo hiểm y tế sẽ liên thông khám chữa bệnh trên toàn quốc vào năm 2021 và sẽ có nhiều gói hỗ trợ khám chữa bệnh hơn khi tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm trở lên…

LÊ HOA