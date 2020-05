Nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Hơn 30 năm công tác, nhà giáo Nguyễn Thị Khuyên - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp, Đức Trọng luôn tâm huyết với nghề, tận tụy với học sinh và năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong hoạt động công đoàn, luôn được đoàn viên công đoàn tín nhiệm.

Cô Nguyễn Thị Khuyên Với 34 năm công tác, nhà giáo Nguyễn Thị Khuyên đã có 31 năm gắn bó với Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp, Đức Trọng. Cũng chính vì vậy, nên cô bảo, đó là một trong những thuận lợi lớn nhất của cô, do đó dù với vai trò là Phó Hiệu trưởng hay Chủ tịch Công đoàn, cô cũng đều được tập thể giáo viên trong trường tin yêu, quý mến. Trên cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của nhà trường, cô luôn chủ động xây dựng các kế hoạch, chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế. Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cô luôn chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu xây dựng quy chế, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; thường xuyên động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật...

Hơn 25 năm là cán bộ công đoàn, trong vai trò là Chủ tịch Công đoàn, cô Nguyễn Thị Khuyên luôn gần gũi, chia sẻ, tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Ai có hoàn cảnh khó khăn cô đều tìm cách động viên, giúp đỡ. Cô luôn xác định, tổ chức công đoàn không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, mà còn phải tạo nên sự đoàn kết tập thể. Do đó, cô luôn gương mẫu, tích cực trong việc xây dựng tập thể nhà trường thành khối đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để làm gương cho đoàn viên công đoàn, cô đã xây dựng cho mình một nguyên tắc: Trong công việc phải hết mình, coi trọng và đặt lợi ích của tập thể, người lao động lên trên hết; không phô trương thành tích, không đòi hỏi công việc đó mang lại lợi ích gì cho bản thân, mà phải xem công việc đó mang lại lợi ích gì cho tập thể, cho đoàn viên công đoàn, người lao động. “Với vai trò là Phó Hiệu trưởng, tôi phải cần một cái đầu lạnh, nhưng trong vai trò là Chủ tịch Công đoàn, tôi phải biết gắn kết, sẻ chia và kịp thời động viên giáo viên, người lao động. Tôi may mắn khi gắn bó với mái trường này từ những ngày đầu nên tôi nắm được tâm tư, tình cảm của anh em để kịp thời động viên, chia sẻ và tôi cũng may mắn khi được Ban Giám hiệu nhà trường ủng hộ, tập thể giáo viên tin tưởng - đó là những thuận lợi giúp tôi hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao” - cô Khuyên cười thật tươi chia sẻ.

Để nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động, hàng năm, vào các ngày 20/10, 20/11, 8/3... cô Khuyên cùng Công đoàn nhà trường tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan học tập kinh nghiệm... đem lại niềm vui, sự gắn kết, thấu hiểu nhau của cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Rồi vào những dịp như Tết Trung thu, Quốc tế thiếu nhi, cô và BCH Công đoàn lại tổ chức các hoạt động vui chơi cho con em của cán bộ, giáo viên trong trường. Để giúp đỡ, chia sẻ với đoàn viên, người lao động trong trường gặp khó khăn, cô Khuyên đã cùng với Công đoàn trường thành lập “Quỹ tương trợ” với hình thức đóng góp mỗi người 500 ngàn đồng/tháng. Mỗi tổ công đoàn như vậy có khoảng 10 người, ai khó khăn thì được ưu tiên mượn trước, mỗi người được mượn khoảng 5 triệu đồng/lần. Không chỉ hỗ trợ giáo viên, người lao động của trường, Công đoàn Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp còn thành lập “Quỹ ủng hộ vùng sâu, vùng xa”. “Cứ đầu năm học, Công đoàn nhà trường sẽ phát động gây quỹ này, dựa trên tinh thần tự nguyện, ai có bao nhiêu đóng bấy nhiêu. Số tiền đóng góp này sẽ dùng để mua quà cho các cháu tại các vùng sâu, vùng xa trong huyện. Đặc biệt, chúng tôi luôn nhận được sự chung tay đóng góp từ phụ huynh nên cũng rất vui” - cô Khuyên nói. Ngoài ra, Công đoàn Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp còn thành lập “Quỹ thăm ốm”, “Quỹ tham quan”... luôn nhận được sự đóng góp, hưởng ứng của tập thể giáo viên toàn trường.

Cùng với sự nỗ lực, tận tâm, hết mình trong công việc, cô đã góp phần tích cực xây dựng tổ chức công đoàn nhà trường đạt vững mạnh trong nhiều năm liền, được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tặng cờ thi đua trong năm học 2018-2019; Tổng LĐLĐ tặng bằng khen; năm học 2013-2014 nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba... Cá nhân cô Nguyễn Thị Khuyên được LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ tặng bằng khen. Cô cũng là một trong số 90 gương cán bộ công đoàn tiêu biểu được LĐLĐ tỉnh biểu dương nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. “Ở vai trò nào, cô Khuyên cũng phát huy tốt vai trò của mình. Cô Khuyên thật sự là cầu nối giữa đoàn viên, người lao động và Ban Giám hiệu nhà trường, luôn được tập thể tin yêu và quý trọng” - cô Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp, nói.

