Phát động tham gia cuộc thi về an toàn giao thông trên mạng xã hội VCNet

(LĐ online) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có công văn phát động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi; đặc biệt khuyến khích đối tượng là học sinh, sinh viên; phấn đấu tỉnh Lâm Đồng luôn duy trì số lượng người dự thi trong top 10 toàn quốc.

Đây là Cuộc thi do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức với sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tu an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người tham gia giao thông các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn. Đồng thời, tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân góp ý, chia sẻ các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông; biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ 00 ngày 07/9/2020 đến 9 giờ 00 ngày 28/12/2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00 thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 9 giờ 00 thứ hai tuần kế tiếp. Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tài khoản VCNet (trừ các thành viên trong Ban tổ chức, Ban nội dung, Ban thư ký cuộc thi) từ đủ 14 tuổi trở lên đều có thể tham gia cuộc thi.

Mỗi tuần, Ban tổ chức Cuộc thi đưa ra 1 đề thi trắc nghiệm (bao gồm 10 câu hỏi) tập trung vào các nội dung kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Mỗi câu hỏi có một số đáp án; trong đó, có 1 đáp án đúng. Thí sinh tham gia dự thi trực tuyến trên mạng.

Để đăng ký tài khoản, người dùng có thể truy cập vào đường dẫn: http://vcnet.vn hoặc tải về qua ứng dụng trên các smartphone với cụm từ: VCNet. Truy cập vào trang web hoặc ứng dụng, người dùng chọn mục “Đăng ký", nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu là có thể tạo ngay tài khoản.

Người dự thi tiến hành các thao tác dưới đây để trả lời câu hỏi thi của Ban tổ chức:

+ Truy cập vào trang mạng điện tử VCNet: https://vcnet.vn , sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi; hoặc truy cập vào một trong các trang web: Báo diện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn) ; Báo Nhân Dân điện tử (nhandan.org.vn) ; Báo Công an Nhân dân (cand.com.vn) ; Tạp chí Tuyên giáo điện tử (tuyengiao.vn) ; Báo điện từ Quân đội Nhân dân (qdnd.vn) ; Cổng thông tin điện tử chính phủ (chinhphu.vn) ; Báo Đại biểu nhân dân (daibieunhandan.vn) ; Báo Giao thông (baogiaothong.vn) ; VOV giao thông (vovgiaothong.vn) , sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi.

+ Trả lời câu hỏi thi: Người dự thi đăng nhập tài khoản VCNet, truy cập vào banner của Cuộc thi và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một trong các đáp án, sau đó điển vào ô “Dự đoán" số người trả lời đúng và bấm vào ô “Hoàn thành". Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi sớm nhất để trao thưởng cho người thi. Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tuần. Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên chỉ được công nhận 1 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.

Ban Tổ chức khuyến khích người dự thi gửi bài viết thể hiện những ý tưởng, sáng kiến nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông; gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi người có tài khoản VCNet được gửi 1 bài viết dài không quá 2.000 từ; kèm ảnh, video clip nếu có. Các ý tưởng, sáng kiến phải có tính sáng tạo, khoa học, có khả năng áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tế. Các bài viết về gương người tốt, việc tốt phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, có sức thuyết phục đối với cộng đồng. Các bài viết nêu trên phải là tác phẩm mới, chưra từng được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi.

Địa chỉ gửi bài viết: Ban Thời sự, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Email: atgt@dangcongsan.vn. Điện thoại: 080.48159. Thời gian nhận bài viết: Từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 30/11/2020.

PV