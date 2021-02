Số vụ tai nạn giao thông không tăng những ngày tết

(LĐ online) - Sáng 18/2 (mùng 7 tháng Giêng), Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng thông tin, từ ngày 10/2 đến ngày 16/2 (từ 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu), toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, 1 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát giao thông Đà Lạt phân luồng giao thông ngày mùng 5 tết

So với cùng kỳ Tết Canh Tý, số người chết không tăng. Đồng thời, do diễn biến của dịch Covid-19, lượng khách lên Lâm Đồng chơi tết giảm mạnh, toàn tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ.

Các hoạt động giao thông diễn ra thuận lợi, an ninh trật tự trên các tuyến đường được đảm bảo, phục vụ tốt các hoạt động vui xuân, đón tết của Nhân dân.

Cũng theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, số liệu báo cáo của các bến xe từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Tân Sửu, lượng xe xuất bến khoảng 1.680 lượt xe với khoảng 29.310 lượt khách. Lượng khách đi lại bằng phương tiện vận tải công cộng không được tập trung như hàng năm do sử dụng phương tiện cá nhân và do tâm lý sợ ảnh hưởng của lây lan dịch bệnh Covid-19.

Về công tác đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phân công lực lượng thường trực 24/24 trong dịp Tết Nguyên đán để kịp thời xử lý các sự cố xảy ra, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và thường trực tại một số điểm dễ xảy ra tai nạn giao thông cũng như ùn tắc giao thông cụ thể như: Trạm thu phí Định An, đèo Mimoza, đèo Prenn, đèo Bảo Lộc… Các lực lượng liên ngành duy trì 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid- 19 để kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh.

C.PHONG