Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng tiếp nhận, triển khai 2 dự án mới

(LĐ online) - Ngày 1/4, ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng cho biết: UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo giao Hội làm đầu mối tiếp nhận, triển khai các dự án: “Trao quyền cho phụ nữ kém may mắn nhằm tăng cường khả năng phục hồi trên địa bàn tỉnh” và “Nâng cao năng lực ứng phó thảm họa và sơ cấp cứu cộng đồng trong tình huống dịch bệnh” theo quy định của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và nhà tài trợ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai thành công Dự án “Cứu trợ khẩn cấp sau mưa lũ” do Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ

Theo đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chọn 2 tỉnh Hưng Yên và Lâm Đồng triển khai dự án “Nâng cao năng lực ứng phó thảm họa và sơ cấp cứu cộng đồng trong tình huống dịch bệnh”, thời gian thực hiện dự án từ tháng 4/2021 đến hết tháng 3/2022.

Các hoạt động chính của dự án là nâng cao năng lực ứng phó thảm họa trong tình huống dịch bệnh, nâng cao năng lực sơ cấp cứu cộng đồng, tuyên truyền về sơ cấp cứu và giảm thiểu thương tích. Tổng kinh phí phê duyệt 98.000 UDS do Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc viện trợ không hoàn lại.

Dự án “Trao quyền cho phụ nữ kém may mắn nhằm tăng cường khả năng phục hồi” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chọn Lâm Đồng triển khai tại 2 xã của 1 huyện từ tháng 3 -11/2021 do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viện trợ không hoàn lại với kinh phí 674 triệu đồng. Các hoạt động chính của dự án: Hỗ trợ gói phát triển sinh kế cho 100 phụ nữ được chọn; phát triển và in ấn bộ công cụ về truyền thông bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ chính quyền cấp xã và các trưởng thôn thuộc địa bàn hưởng lợi; truyền thông trong cộng đồng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

AN NHIÊN