Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương chấn chỉnh, chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ký văn bản hoả tốc ngày 12/5 gửi các đơn vị sở, ngành địa phương yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh, giải phóng hành lang an toàn đường bộ; chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh.

Một xe bán trái cây lưu động sai phép trên đường Nguyễn Văn Cừ ngày 11/5

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản, chỉ thị chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý, khắc phục các hành vi vi phạm về trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ, trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình kiếm tra, làm việc tại các địa phương, hầu hết chính quyền các địa phương chưa quan tâm triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các nội dung đã chỉ đạo nêu trên; tình trạng vi phạm còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng nhưng các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở không kịp thời ngăn chặn, xử lý, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan, cảnh quan khu vực, an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện quyết liệt, thực sự có hiệu quả đảm bảo công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong thời gian trước mắt (trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026), cũng như lâu dài; UBND tỉnh yêu cầu:

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ lòng, lề đường, vỉa hè, không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương tổ chức đợt ra quân cao điểm (từ ngày 14/5/2021 - 20/5/2021) thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường đảm bảo đúng theo lộ giới; dọn dẹp, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường trên địa bàn (nhất là các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường trong đô thị).

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống báo hiệu đường bộ, mốc lộ giới, thiết bị an toàn giao thông, vạch sơn đường, chiếu sáng đế kịp thời duy tu, sửa chữa, bảo trì nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn, mỹ quan đô thị, góp phần phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biếu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian hoàn thành nội dung nêu trên trước 15 giờ ngày 21/5/2021.

Sau khi thực hiện xong các công việc nêu trên, xây dựng và triến khai kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm tại địa phương mình để đảm bảo tiếp tục duy trì, tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tố chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm trái phép lòng, lề đường, vỉa hè, đào đắp, san lấp đất trái phép dọc 2 bên đường nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi lưu thông, đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch ƯBND tỉnh về nội dung này. Đặc biệt, UBND tỉnh đề nghị Bí thư Huyện ủy, Thành ủy quan tâm chỉ đạo ƯBND các huyện, thành phố và cả hệ thống chính trị đồng loạt ra quân tham gia chỉnh trang đô thị; đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân tại các tố dân phố, thôn, xóm ủng hộ chủ trương nêu trên của chính quyền; vì sự an toàn của Nhân dân và chính gia đình mình, con em mình mà tự giác chấp hành tháo dỡ các công trình đã lấn chiếm lòng, lề đường và hành lang an toàn đường bộ; trồng hoa, trồng cây xanh trước nhà trong thời gian trước mắt và lâu dài trên địa bàn (cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu chấp hành, thực hiện trước).

Để việc thực hiện mang lại hiệu quả cao, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung tại mục 1 nêu trên; báo cáo UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện trước 10 giờ ngày 22/5/2021.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố; Chi cục Quản lý đường bộ VI.I và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công các tuyến đường trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo tiến độ đề ra (nhất là các tuyến đường cao tốc Liên Khương - Prenn, đường quốc lộ, tỉnh lộ). Đến ngày 22/5/2021, phải tạm dừng thi công; ngày 21/5/2021 thực hiện hoàn thành việc dọn dẹp vật liệu, thiết bị thi công để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trong thời gian diễn ra bầu cử.

Sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên.

C.THÀNH