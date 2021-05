Công an tỉnh sẽ bố trí thùng phiếu di động phục vụ bầu cử tại khu cách ly tập trung

(LĐ online) - Đại tá Trần Minh Tiến - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí là trưởng phòng nghiệp vụ đã đến thăm, tặng quà tại khu cách ly Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an Lâm Đồng (Phường 7, TP Đà Lạt).

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà cơ sở cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an Lâm Đồng (Phường 7, TP Đà Lạt)

Tại khu vực cách ly tập trung, Thượng tá Đinh Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đã báo cáo kết quả công tác quản lý, điều hành, phục vụ công dân tại khu cách ly tập trung và công tác chuẩn bị khu vực bỏ phiếu cho những công dân đang thực hiện cách ly tập trung phòng dịch Covid-19.

Hiện, các khu cách ly do Công an tỉnh Lâm Đồng đảm nhiệm đang hoạt động ổn định, nề nếp với 51 công dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, cũng như 51 công dân tại khu cách ly tập trung đều yên tâm, chấp hành thực hiện nghiêm việc cách ly y tế. Tính đến ngày 23/5, có 51 công dân vẫn trong thời gian cách ly y tế tập trung sẽ thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử tại khu cách ly. Để đảm bảo cho công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của mình, Công an tỉnh sẽ bố trí thùng phiếu di động, vừa đảm bảo an toàn trong phòng dịch vừa đảm bảo quyền bầu cử hợp pháp, đúng luật của công dân.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt, biểu dương các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh những giờ phút dành cho gia đình, người thân để sát cánh cùng các công dân trong khu cách ly, luôn tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên bà con yên tâm phòng dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, bảo vệ an toàn khu vực cách ly, không để lây nhiễm chéo giữa những người đang cách ly và giữa người cách ly với cán bộ chiến sĩ, đây vừa là nhiệm vụ chung trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa là nhiệm vụ cao cả của lực lượng công an khi được giao nhiệm vụ.

Cũng trong dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 gồm 24 triệu đồng và 1 thùng khẩu trang, nước sát khuẩn.

AN NHIÊN