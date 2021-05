Kiến nghị sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh BHYT

Lợi ích của việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID Đề xuất đưa vào sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong phạm vi toàn quốc của BHXH Việt Nam sẽ giúp: a) Người tham gia BHYT: Tiết kiệm được thời gian (không phải làm thủ tục cấp lại thẻ do hỏng/mất; không phải xuất trình thẻ BHYT giấy khi làm thủ tục KCB); không lo lắng khi chẳng may quên thẻ BHYT giấy khi làm thủ tục KCB;… b) Cơ sở KCB BHYT: Thực hiện các thủ tục KCB BHYT cho người bệnh nhanh chóng, thuận lợi; thuận tiện trong việc đọc, ghi thông tin của người tham gia (không như trường hợp thẻ BHYT giấy bị mờ); không phải lo bảo quản thẻ BHYT giấy của người tham gia trong quá trình KCB tại bệnh viện;… c) Cơ quan BHXH: Tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quản lý và in thẻ BHYT; tạo thuận lợi trong công tác quản lý thẻ BHYT…