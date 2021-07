Cát Tiên: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, huyện Cát Tiên đã dành nguồn lực không nhỏ đầu tư cho giáo dục - đào tạo (GĐ - ĐT), qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường Mầm non Đồng Nai Thượng được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của nhà trường

Những năm gần đây, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản hạn chế nhưng huyện Cát Tiên vẫn ưu tiên các nguồn vốn để xây mới, sửa chữa phòng học, mua sắm trang thiết bị cho các trường học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm học 2020 - 2021 vừa qua, Phòng GD - ĐT huyện Cát Tiên đã hoàn thành các hạng mục đầu tư công được cấp vốn 2 năm 2020, 2021 do Phòng GD - ĐT làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 14,9 tỷ đồng. Đồng thời, tiến hành mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học năm học 2020 - 2021 với tổng kinh phí 10 tỷ đồng bao gồm: gói thiết bị đấu thầu qua mạng cho 34 trường với tổng kinh phí 4,2 tỷ đồng; gói đấu thầu chào hàng cạnh tranh thiết bị đồ gỗ với kinh phí là 1,85 tỷ đồng; gói mua sắm tập trung thiết bị tin học với tổng kinh phí 2,65 tỷ đồng. Gia hạn và bảo trì phần mềm tin học cho 34 trường với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng...

Ông Phan Văn Hưng - Trưởng phòng GD - ĐT huyện Cát Tiên cho biết: Những năm qua, thông qua nguồn vốn từ các chương trình, dự án, công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị cho ngành GD - ĐT trên địa bàn huyện luôn được quan tâm thực hiện. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HU, ngày 27/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đến năm 2020” thì việc đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục trên địa bàn huyện có những bước chuyển biến tích cực.

Đến nay, hầu hết các trường học ở các bậc học đã được đầu tư xây dựng khang trang, nhiều trường xây dựng được nhà bán trú cho học sinh. Hiện, toàn huyện có 34 trường học với 359 phòng học; 10 phòng thiết bị; 23 phòng thư viện và 20 phòng học bộ môn. Trong năm học 2020 -2021 vừa qua, tình hình các trường, lớp được duy trì ổn định, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được huyện Cát Tiên quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt các yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Đơn cử, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Đồng Nai Thượng. Đây là một trường ở vùng sâu, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương nên cơ sở vật chất của nhà trường hiện khá khang trang với đầy đủ các phòng học, phòng bộ môn, khu nhà ăn, nhà nghỉ bán trú, khu hiệu bộ.

Thầy Hồ Văn Nhung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đồng Nai Thượng là xã vùng sâu, vùng xa khó khăn của huyện Cát Tiên. Những năm trước đây, cơ sở vật chất của nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, còn nhiều phòng học tạm, thiếu nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, trang thiết bị dạy và học. Từ năm 2018 đến nay, bằng nguồn ngân sách của Nhà nước, nhà trường đã được đầu tư xây dựng các phòng học kiên cố, cải tạo, nâng cấp các phòng chức năng, khuôn viên nhà trường.

Đến nay, nhà trường đã có 18 phòng học kiên cố, 4 phòng học bộ môn, 8 phòng thuộc khu hành chính, 6 phòng ngủ, 1 nhà bếp và 10 phòng nội trú cho cán bộ, giáo viên và nhân viên. Năm học 2020 - 2021, nhà trường có 15 lớp với 365 học sinh là con em đồng bào dân tộc Mạ và S’Tiêng theo học với chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Theo ông Phan Văn Hưng, trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các trường học trên địa bàn huyện Cát Tiên đã được đầu tư, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu dạy và học, đặc biệt là những trường, điểm trường vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, Phòng GD - ĐT đã đầu tư sửa chữa, cải tạo và nâng cấp các hạng mục, công trình như: xây mới nhà vệ sinh điểm trường Thôn 3, xã Phước Cát 2; cải tạo bếp ăn bán trú, khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ em Trường Mầm non Đồng Nai Thượng; sửa chữa 2 phòng học tại điểm trường bản Buôn Go - Trường Mầm non Đồng Nai thị trấn Cát Tiên; xây dựng phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, nhà bảo vệ Trường Mầm non Tiên Hoàng với tổng mức kinh phí đầu tư hơn 4,3 tỷ đồng.

Trong năm học vừa qua, Phòng GD- ĐT huyện đã tham mưu, đề xuất UBND huyện Cát Tiên đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, sửa chữa cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tôn tạo cảnh quan môi trường sư phạm, duy trì chuẩn mức độ 2 năm học 2021 với tổng kinh phí được giao 24,5 tỷ đồng. Trong đó, cơ sở vật chất 13,1 tỷ đồng; mua sắm thiết bị công tác dạy học tại các trường trực thuộc 10 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, huyện Cát Tiên sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, cùng với đó có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trước mắt, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho năm học 2021 - 2022, UBND huyện Cát Tiên đã bố trí 18,4 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục để tiến hành sửa chữa, nâng cấp xây dựng 15 công trình trường học trên địa bàn huyện; trong đó, nguồn vốn năm 2021 là 13,1 tỷ đồng.

