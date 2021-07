Lâm Đồng đạt tỷ lệ 99,43% số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐ online) - Cuối chiều ngày 6/7, thông tin chính thức do Trưởng Ban coi thi, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Lâm Đồng- ông Huỳnh Quang Long ký ban hành: Lâm Đồng đạt 99,43% số thí sinh làm thủ tục dự thi (14.136 thí sinh). Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 14.348 em, tăng 37 thí sinh so với thời điểm cuối tháng 6/2021. Trong đó, phát sinh có 36 thí sinh đăng ký dự thi tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển về thi tại tỉnh Lâm Đồng. Có 2 thí sinh được công nhận miễn thi tất cả các môn. Có 129 thí sinh thuộc diện F1, F2 hoặc đang ở tại vùng giãn cách, cách ly sẽ tham gia thi đợt 2 (tăng thêm 6 thí sinh so với sáng nay qua quá trình tiếp tục truy vết tại các địa phương).

Cũng qua buổi họp Ban coi thi và triển khai các thủ tục chuẩn bị thi cho thí sinh tại 39 Điểm thi trong ngày 6/7, số thí sinh không đến làm thủ tục là 81 em, chiếm tỷ lệ 0,57%. Số cán bộ coi thi đầy đủ. Không có các trường hợp bất thường xẩy ra.

MINH ĐẠO