Thí sinh 3 huyện phía Nam hồ hởi đi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021

(LĐ online) - Chiều 6/7, hàng ngàn thí sinh và phụ huynh 3 huyện phía Nam gồm: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên đã nô nức đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021.

Các giám thị phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp THPT và những quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; nghe phổ biến lại lịch thi từng môn; các hiệu lệnh trống (hoặc chuông) sẽ được sử dụng tại điểm thi

Tại điểm thi Trường THPT Đạ Huoai, các thí sinh được cán bộ Hội đồng thi đo thân nhiệt, sát khuẩn tay…

Thầy Cao Xuân Tuấn, Trưởng Hội đồng thi Trường THPT Đạ Huoai cho biết: Trong chiều 6/7, đã có 317 thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 100%.

Các thí sinh dự thi tiến hành làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế, lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đối chiếu các thông tin cá nhân như họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên. Nếu phát hiện có sai sót, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý.

Tham gia làm nhiệm vụ, Hội đồng thi Trường THPT Đạ Huoai có 49 cán bộ, giáo viên, công an, bác sĩ và nhân viên tham gia làm nhiệm vụ, cùng 4 thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh.

Trong khi đó, tại huyện Đạ Tẻh, cơn mưa to đổ xuống đầu giờ chiều đã khiến hàng trăm thí sinh phải đội mưa đến điểm thi làm thủ tục. Thầy Nguyễn Đức Tín, , Trưởng Hội đồng thi Trường THPT Đạ Tẻh cho biết: Mặc dù, thời điểm tập trung các thí sinh vào lớp để làm thủ tục dự thi trời có mưa rất to, tuy nhiên, số lượng thí sinh đến làm thủ tục rất đúng giờ, đạt 100%. Mọi công tác đảm bảo an toàn, tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19 đã được Hội đồng thi và các tình nguyện viên thực hiện nghiêm túc.

Điểm thi Trường THPT Đạ Tẻh có 357 thí sinh dự thi, nhưng có 52 thí sinh có quyết định tạm dừng dự thi do có liên quan đến các trường hợp F1, F2 trong phòng chống dịch Covid-19. Do đó, còn 305 thí sinh đến làm thủ tục.

Để đảm bảo công tác an toàn, phòng chống dịch Covid-19, sau khi làm thủ tục cho các thí sinh xong, Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh sẽ đến và tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên Trường THPT Đạ Tẻh một lần nữa, sau đó Hội đồng thi mới niêm phong toàn bộ các phòng thi.

Còn tại Hội đồng thi Trường THPT Cát Tiên, mặc dù trời mưa rất to nhưng các thí sinh cũng đã đến điểm thi từ rất sớm với tâm trạng hồ hởi để làm thủ tục dự thi.

Ngay từ ngoài cổng trường, Đội hình “Tiếp sức mùa thi” của huyện Cát Tiên đã tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay cho tất cả thí sinh, cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ.

Thầy Phạm Trung Thành, Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Cát Tiên cho biết: Hiện tại, điểm thi Trường THPT Cát Tiên có 400 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, vắng 1 thí sinh do em này đã bỏ học từ trước.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7 trên cả nước với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi.

HOÀNG SA