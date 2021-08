Nhiều đơn vị, tổ chức tặng nhu yếu phẩm cho người dân xã Trạm Hành và Xuân Trường

(LĐ online) - Ngày 9/8, nhiều đơn vị, người dân đã quyên góp nhu yếu phẩm, nông sản gửi tặng bà con xã Xuân Trường và Trạm Hành (TP Đà Lạt) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 21 giờ ngày 6/8.

Các cán bộ, chiến sỹ Công an TP Đà Lạt vận chuyển nhu yếu phẩm tặng bà con xã Trạm Hành và Xuân Trường chiều nay

Hàng trăm phần quà gửi tặng bà con, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại 2 xã là gạo, mì tôm, trứng, sữa, mắm, bột ngọt, thịt cá, các loại nông sản...

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết sáng nay, Công an thành phố đã phát động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị cùng một số người dân trên địa bàn quyên góp nhanh đợt 1 các nhu yếu phẩm gửi lực lượng tuyến đầu chống dịch và bà con 2 xã Trạm Hành và Xuân Trườn. Các phần nhu yếu phẩm hỗ trợ của Công an Đà Lạt gồm: 3.600 quả trứng, 120 thùng nước suối, 500 cây xúc xích, 20 thùng mì tôm, 60 kg cà chua. Công an Đà Lạt sẽ tiếp tục vận động các bộ, chiến sỹ quyên góp nhu yếu phẩm để gửi cho bà con vùng dịch trong những ngày tới.

Trong khi đó, cũng chiều nay, nhiều người dân tại Phường 11 (TP Đà Lạt) đã gửi 30 phần quà cho các hộ dân tại thôn Trường Sơn, xã Xuân Trường. Tại TP Đà Lạt, chị Trần Thanh Tâm (37 tuổi, ngụ Phường 9) cùng những người hàng xóm cũng quyên góp gửi tặng cho bà con xã Trạm Hành 2 tạ gạo cùng 100 kg rau xanh các loại. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, tổ chức cung chung sức, sẻ chia khó khăn với bà con vùng dịch hai xã, gửi tặng hơn 1 tấn nông sản các loại từ ngày 7/8 tới chiều nay.

Tất cả các nông sản, nhu yếu phẩm được tặng cho bà con và lực lượng tuyến đầu chống dịch được vận chuyển tập kết tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Quốc lộ 20 (trước hầm hoả xa cũ), đoạn giáp ranh xã Trạm Hành và Xuân Thọ. Sau đó, lực lượng thanh niên xung kích thuộc các tổ Covid cộng đồng 2 xã Xuân Trường và Trạm Hành sẽ dùng xe tải nhỏ, xe máy tới tiếp nhận đưa về các tổ, thôn và vận chuyển tới tận tay từng hộ dân.

C.THÀNH