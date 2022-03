Đã có 144 ca mắc liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại TP Đà Lạt

(LĐ online) - Ghi nhận tới 15h30 ngày 25/3, số ca có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm liên quan tới thương hiệu bánh mì Liên Hoa tại 2 cơ sở đóng trên địa bàn TP Đà Lạt tổng cộng 144 ca mắc - BSCKII Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng, cho hay.

Trong đó, nhập viện và điều trị nội trú 120 ca, xuất viện 91 ca, đang điều trị nội trú 29 ca. Cụ thể: Tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 41 ca, xuất viện 31 ca; tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt 79 ca, xuất viện 60 ca; điều trị tại nhà, có khai báo tại các cơ sở y tế 24 ca. Hiện, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định, tiếp xúc tốt.

Trước đó, 24/3, liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do bánh mì các loại có thương hiệu Liên Hoa, UBND TP Đà Lạt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với ông Phan Thành Trung đại diện hộ kinh doanh Tài Trung Phan (Tiệm bánh mì Liên Hoa) ở địa chỉ số 9 Trần Phú -Phường 3, TP Đà Lạt với mức phạt 8 triệu đồng do 2 hành vi vi phạm: Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn.

Đồng thời, cùng ngày, UBND TP Đà Lạt đã có tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bà Trần Thị Ý Nhi (đại diện hộ kinh doanh Tiệm bánh Liên Hoa ở số 165 Phan Chu Trinh, Phường 9 –TP Đà Lạt). Tổng mức phạt được đề nghị là 102 triệu đồng cho 4 hành vi vi phạm gồm: Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; lưu mẫu thức ăn; thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không đảm bảo vệ sinh; nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

AN NHIÊN