Công an Lâm Đồng mở cao điểm kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(LĐ online) - Chiều 19/4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện Kế hoạch số 373/KH-C08-P1 ngày 07/4/2022 của Cục C08 về cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa du lịch hè 2022.

Đồng chí Trương Minh Đương – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động ra quân

Dự lễ phát động ra quân có đồng chí Trương Minh Đương – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đoàn Mạnh Toàn – Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo công an các địa phương.

Chiến dịch cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5. Các đơn vị chức năng thuộc Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa và xử lý tình huống ùn tắc giao thông; điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông và phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, chấn chỉnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đi đôi với động viên, khen thưởng.

Quang cảnh buổi lễ phát động tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đồng chí Trương Minh Đương – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đợt cao điểm lần này có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho Nhân dân và du khách trong trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mùa du lịch hè 2022.

Chính vì vậy, việc thực hiện cao điểm phải thực sự có hiệu quả, làm chuyển biến tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, nhất là tại địa bàn đô thị và các tuyến giao thông trọng điểm; tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

NGUYỄN NGHĨA