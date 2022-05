Có phương án phòng, chống đua xe sau trận U23 Việt Nam-Thái Lan

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông sau trận chung kết bóng đá Nam giữa Việt Nam-Thái Lan ngày 22/5.

Lượng người và phương tiện hướng về Bờ Hồ tăng cao để ăn mừng chiến thắng của đội Bóng đá nam U23 Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có Công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân, kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 31.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 22/5 tới sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá Nam trong khuôn khổ SEA Games 31 được tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận đấu sẽ tăng cao, đặc biệt là khi đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước và sau trận chung kết, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân, kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức, phân luồng, hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ, ủng hộ kết quả thi đấu đội tuyển U23.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; có phương án phòng, chống hành vi đua xe, tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự; cương quyết trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường năng lực vận tải công cộng phục vụ người dân xem trận chung kết; tổ chức các điểm trông giữ xe an toàn, thuận tiện, thu giá đúng quy định; tăng cường lực lượng chức năng hướng dẫn, chỉ huy giao thông, phòng tránh ùn tắc giao thông và kịp thời xử lý các tình huống có nguy cơ phát sinh mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian trước và sau trận chung kết, đặc biệt là các tuyến đường giao thông hướng về sân vận động Mỹ Đình, nơi tổ chức trận chung kết.

Trước đó, tối ngày 19/5, đội tuyển bóng đá Nam U23 Việt Nam phải trải qua 120 phút nghẹt thở trước U23 Malaysia ở trận bán kết SEA Games 31 và giành thắng lợi 1-0 mới có thể giành vé vào trận chung kết gặp U23 Thái Lan.

Trận đấu vào ngày 22/5 tới sẽ là lần thứ 5 bóng đá Việt Nam đối đầu Thái Lan ở chung kết SEA Games.

Với những màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải tới giờ, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo được kỳ vọng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng./.

(Theo Vietnam+)