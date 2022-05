Kết quả Hội thi Tin học trẻ Lâm Đồng lần thứ 28 các bảng A, B và C

(LĐ online) - Chiều 9/5/2022, ông Trương Quốc Tùng - Trưởng Ban Giám khảo Hội thi Tin học trẻ Lâm Đồng lần thứ 28 năm 2022, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, Ban tổ chức chính thức công bố kết quả Hội thi như sau: Nhất bảng A là thí sinh Võ Hoàng Nguyên Phong, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương; Nhất bảng B là thí sinh Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Tân Hội, huyện Đức Trọng; và nhất bảng C là thí sinh Nguyễn Hoàng Minh Tâm, học sinh lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Riêng bảng D, Ban giám khảo đang tiếp tục chấm đến hết tuần này mới có kết quả.

Hội thi Tin học trẻ năm 2022 diễn ra ngày 8/5 với 371 thí sinh là học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông và được chia thành 4 bảng. Bảng A gồm 132 thí sinh thi kỹ năng lập trình cấp tiểu học; bảng B gồm 121 thí sinh thi kỹ năng lập trình cấp THCS, 70 thí sinh bảng C thi kỹ năng lập trình cấp THPT và bảng D có 48 thí sinh thi sản phẩm sáng tạo với 23 sản phẩm dự thi. Hội thi diễn ra tại 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, do Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức coi thi tại 18 phòng thi; thí sinh làm bài thi theo hình thức trực tuyến trên nền tảng https://tinhdoanlamdong.ucode.vn nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thí sinh các bảng A, B, C được Ban tổ chức lập sẵn tài khoản trên hệ thống và cung cấp mật khẩu để thí sinh làm bài. Thời gian được tự động tính khi thí sinh bấm nút bắt đầu làm bài trên hệ thống. Đối với bảng A, thí sinh làm bài trên ngôn ngữ lập trình Scratch 3.0 và nộp bài trên hệ thống; thí sinh các bảng B, C làm bài, nộp bài trực tiếp tại địa chỉ https://tinhdoanlamdong.ucode.vn