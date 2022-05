Người dân phấn khởi làm thủ tục đăng ký xe tại địa phương

(LĐ online) - Ngày 21/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt triển khai thực hiện công tác đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện ở 61 điểm cấp huyện, cấp xã.

Ngày đầu tiên, để tránh sai sót và lúng túng gây phiền hà cho dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã cử cán bộ đến tận xã hỗ trợ nghiệp vụ

Đây là bước tiến quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng công an trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện. Trong ngày triển khai đầu tiên, Công an tỉnh đã phân công các cán bộ lãnh đạo tỉnh và cán bộ cảnh sát giao thông đến các địa phương kiểm tra và hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện.

7 giờ 30 sáng, chúng tôi theo chân cán bộ lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đến khảo sát công tác triển khai và thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe gắn máy, xe điện theo Thông tư số 15 của Bộ trưởng Bộ Công an trên địa bàn các xã tại huyện Đức Trọng và Lâm Hà.

Tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, dù mới 7 giờ 30 sáng nhưng người dân đã đến khá đông để làm giấy tờ và bấm lấy biển số xe gắn máy. Mặc dù là ngày đầu tiên, nhưng ở trụ sở xã Hiệp Thạnh, các trang thiết bị, cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác đăng ký, cấp biển số xe đã được bố trí và chuẩn bị khá đầy đủ và chu đáo.

Lực lượng cán bộ xã với sự hỗ trợ của cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, cán bộ Công an huyện đã hướng dẫn thủ tục và triển khai công việc khá trôi chảy. Mặc dù có khá đông người dân đến vào buổi sáng nhưng công việc được lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đánh giá diễn ra đúng quy trình, nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi cho người dân.

Thiếu tá Hoàng Văn Phước - Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh cho biết: Hiện, Công an xã Hiệp Thạnh có 7 cán bộ chiến sỹ, để thực hiện nhiệm vụ mới này, lực lượng công an xã cũng đã bố trí cán bộ tham gia khoá tập huấn nghiệp vụ do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức tại Đà Lạt. Trang thiết bị tại trụ sở cũng được quan tâm trang bị tương đối đồng bộ nên cán bộ chiến sỹ mặc dù phải kiêm nhiệm thêm việc nhưng tỏ ra khá phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

Trong buổi sáng nay, mặc dù là nghiệp vụ mới nhưng với sự hỗ trợ của cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông nên mọi thao tác, quy trình đã diễn ra rất tốt. Bà con nhân dân đến không phải chờ đợi lâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm trong những ngày đầu thực hiện tại xã để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Công an xã Tân Hà, huyện Lâm Hà trao biển số xe cho người dân chỉ sau chưa đầy 10 phút làm thủ tục

Tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, ghi nhận vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy nhưng cũng có khá đông người dân đến trụ sở công an xã làm thủ tục đăng ký xe mới xe máy và xe điện. Chị Nguyễn Ánh cho biết, chị đọc được thông tin trên báo chí là từ ngày 21/5 người dân có thể làm thủ tục đang ký xe máy tại trụ sở công an xã nên chị đã tranh thủ sáng thứ Bảy lên Công an xã làm thủ tục và bấm số đăng ký cho chiếc xe máy mới vừa mua để phục vụ công việc của gia đình. “Đây là lần thứ 2 tôi đi làm thủ tục đăng ký xe gắn máy. Lần trước phải ra huyện khá xa và mất thời gian hơn nửa ngày do quá đông người đến làm thủ tục nên phải ngồi chờ đợi. Lần này tôi chỉ mất đúng 10 phút là đã làm xong thủ tục và bấm được biển số mang về”.

Ghi nhận của phóng viên vào buổi sáng đầu tiên triển khai phân cấp đăng ký xe tại các xã cho thấy, hầu hết người dân đều bày tỏ rất phấn khởi và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã. Thủ tục diễn ra khá nhanh gọn, hướng dẫn tận tình, hầu hết người dân chỉ trong vòng khoảng 10 phút đã được giao biển số xe máy.

Để có thể triển khai thực hiện việc phân cấp này đúng thời gian, tiến độ theo chủ trương của Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc phân cấp đăng ký phương tiện xe ô tô, mô tô cho công an cấp huyện, xã. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ công an trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị trang thiết bị máy móc, phần mềm đăng ký xe, đường truyền, kết nối và cả công tác tuyên truyền thông tin, thủ tục đến người dân…

Chính vì nỗ lực ấy, mà ngay trong sáng 21/5, tại 61 điểm trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai việc đăng ký phương tiện xe cơ giới đường bộ, tạo thuận lợi cho người dân và hầu hết các điểm đều triển khai tốt, đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu.

Trung tá Đỗ Mạnh Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sau khi đi kiểm tra, khảo sát công tác triển khai này tại một số điểm trên địa bàn huyện Đức Trọng và Lâm Hà đã trao đổi với phóng viên: Qua khảo sát, chúng tôi thấy rằng người dân các xã đã cơ bản nắm bắt được chủ trương và tỏ ra khá hài lòng với chủ trương phân cấp này. Qua đó có thể thấy rằng, việc đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông đường bộ được thực hiện ngay từ cấp xã, huyện đã giúp người dân thụ hưởng những tiện ích của dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí đi lại và bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ khá kỹ cho 191 cán bộ chiến sỹ trên toàn tỉnh. Mặc dù đang đảm nhận nhiều khối lượng công việc nhưng cán bộ, chiến sỹ ở các xã đều thể hiện trách nhiệm và nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao. Các cán bộ cơ bản đã tiếp cận được nhiệm vụ mới.

Tuy nhiên, vẫn có một số địa phương còn lúng túng trong cập nhật cơ sở dữ liệu nhưng với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông ngay trong ngày đầu tiên như thế này nên công tác cấp giấy tờ và biển số đã diễn ra khá tốt. Trong một vài ngày tới, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cử cán bộ về các xã để hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng công an xã thực hiện nhiệm vụ cho đến khi nắm bắt và thao tác nhuần nhuyễn.

