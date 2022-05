Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký thủ tục cấp biển số xe

(LĐ online) - Công an huyện Di Linh đã chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài liệu liên quan phục vụ công tác đăng ký và cấp biển số xe theo Thông tư số 15 của Bộ Công an. Qua đó, đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân trong việc đi lại cũng như thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký xe.

Kiểm tra xe trước khi cấp biển số cho người dân

Trên địa bàn huyện Di Linh có 13 điểm đủ điều kiện đăng ký cấp biển số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) được thành lập, chính thức đi vào hoạt động theo quy định mới tại Thông tư số 15/2022 sửa đổi của Bộ Công an. Theo đó, tại trụ sở Công an huyện là điểm tiếp nhận thủ tục đăng ký cấp biển số xe ô tô cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có trụ sở thường trú trên địa bàn huyện. Còn 12 xã, thị trấn sẽ thực hiện đăng ký mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho người dân.

Ghi nhận ngày đầu tiên thực hiện đăng ký cấp biển số tại cơ sở, nhiều người dân trên địa bàn hài lòng và phấn khởi khi được nhận biển số ngay trong ngày.

Anh Nguyễn Văn Tiềm (Thôn 1, xã Liên Đầm) cho biết: “Nếu như trước đây phải lên tận Đà Lạt gần 100 km để đăng ký xe ô tô, nay công an cấp huyện đã có thể làm được, người dân chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Lần đầu tiên được đăng ký và bấm biển số xe ô tô ngay tại địa phương tôi thấy thuận lợi hơn rất nhiều, thủ tục hồ sơ được duyệt và bấm số nhanh chóng, cán bộ phục vụ rất tận tình. Với sự thay đổi này không chỉ giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian đi lại mà còn thuận tiện trong việc hoàn thành các thủ tục đăng ký xe”.

Chị Ka Hường (Thôn 3, xã Tân Châu) cho biết: Đây là lần thứ 2 chị mua xe, trước đây khi mua xe mới phải đi quãng đường rất xa để lên huyện đăng kí xe. Ở đây, lượng người đăng ký đông nên phải chờ đợi rất lâu, chưa kể trong quá trình thực hiện, thiếu một vài giấy tờ buộc phải trở về bổ sung, hôm khác quay lại rất mất thời gian, công sức. Vì vậy, hôm nay được đăng ký xe tại xã, được cán bộ công an hướng dẫn nhiệt tình nên chỉ chưa đầy 30 phút từ khi nộp hồ sơ, chị đã nhận được biển số, điều này giúp tiết kiệm và thuận lợi hơn so với trước rất nhiều.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký xe

Đại úy Tăng Thành Long - Phó trưởng Công an xã Tân Châu cho biết, để thực hiện tốt công tác cấp đăng ký xe cho người dân theo phân cấp, Công an xã đã tích cực, nỗ lực phối hợp với lực lượng Công an huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác đăng ký xe cho người dân vào ngày 21/5. Công an xã đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những nội dung mới trong Thông tư 15, đặc biệt là những quy định, quy trình đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện... bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, qua các trang mạng xã hội; niêm yết các quy định, thủ tục, quy trình đăng ký xe tại trụ sở Công an xã và các thôn, buôn trên địa bàn để người dân biết và thực hiện hiệu quả.

Trung tá Nguyễn Hồng Trâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Di Linh cho biết, việc phân cấp đăng ký và cấp biển số xe ô tô cho công an cấp huyện và mô tô, xe gắn máy cho công an cấp xã đủ điều kiện theo Thông tư số 15 của Bộ Công an sẽ tạo nhiều thuận lợi cho người dân trong việc đi lại cũng như thực hiện các thủ tục hành chính.

Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, Công an huyện Di Linh đã và đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác đăng ký xe ở cơ sở cũng như đẩy mạnh công tác tuyên tuyền để Nhân dân biết và thực hiện hiệu quả...

Dù thời gian gấp rút nhưng đến nay, cơ bản công tác chuẩn bị đã đáp ứng nhu cầu đăng ký xe của Nhân dân. Ngày 21/5, các điểm đăng ký xe trên địa bàn huyện đã chính thức đi vào hoạt động, tại trụ sở Công an huyện đã thực hiện đăng ký cho 3 xe ô tô và công an các xã cũng đã đăng ký cho xe mô tô, gắn máy và xe máy điện cho người dân trên địa bàn.

HOÀNG YÊN