Di Linh: Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(LĐ online) - Ngày 9/6, UBND huyện Di Linh tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng mọi tình huống đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng, đúng quy chế.

Các đại biểu tham dự cuộc họp về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7. Tại huyện Di Linh, tham dự Kỳ thi có 1.573 học sinh sẽ thi ở 5 điểm trường: Trường THPT Di Linh, Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường THPT Trường Chinh, Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Trường THPT Phan Bội Châu với 70 phòng thi chính và 37 phòng thi dự bị.

Đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác ôn tập cho học sinh. Đồng thời, tổ chức thi thử Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho tất cả học sinh lớp 12 trên địa bàn; thống kê tổng hợp kết quả điểm thi thử; phân tích, đánh giá bài thi của học sinh; rà soát nội dung ôn thi của từng môn, từng lớp để kịp thời bổ sung, điều chỉnh; phối hợp với cha mẹ học sinh, tiếp tục có giải pháp hợp lý để hỗ trợ học sinh.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, như: Công tác phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với các lực lượng khác; đảm bảo an toàn về ăn, nghỉ, đi lại cho các thí sinh vùng sâu, vùng xa; sắp xếp các địa điểm thi phù hợp với điều kiện của các địa phương và thuận tiện cho học sinh tham gia thi...; các trường hợp bị nhiễm Covid-19 sẽ được miễn thi, tuy nhiên nếu các em có nhu cầu sẽ bố trí phòng riêng.

Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu các trường tổ chức rà soát, lập danh sách thí sinh có điều kiện khó khăn để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ, không để có học sinh vì điều kiện kinh tế hoặc đi lại khó khăn phải bỏ thi, sẽ hỗ trợ 500.000 đồng/1 thí sinh khó khăn tham dự kỳ thi từ nguồn ngân sách địa phương.

Đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị của các trường đã hoàn tất; lực lượng y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi có trường hợp cấp cứu; điện lực đảm bảo cung ứng điện cho kỳ thi; Huyện Đoàn cử các bạn tình nguyện viên hỗ trợ tiếp sức mùa thi; công an đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông suốt kỳ thi… Ngoài ra, huyện cũng lập nhóm Zalo để các ngành, đơn vị liên quan trao đổi thông tin liên quan để đảm bảo Kỳ thi thành công tốt đẹp.

HOÀNG YÊN