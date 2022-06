Giải thưởng công nghệ quốc tế cho Bay trước Trả sau của MOVI và Vietjet

(QC-LĐ online) - Tạp chí danh tiếng The Global Economics Times Anh quốc vừa trao giải Sản phẩm Fintech mới tốt nhất 2022 - Best New Fintech Product cho "Bay trước - Trả sau", một sản phẩm công nghệ kết hợp giữa Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet và giải pháp tài chính tiêu dùng MOVI.

Giải thưởng Sản phẩm Fintech mới tốt nhất 2022 trao cho "Bay trước - Trả sau" là sự tôn vinh cho một sản phẩm ra đời trong bối cảnh đại dịch Covid-19, không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn mang ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội, đời sống của người dân.

“Bay trước – Trả sau” là sản phẩm tài chính trực tuyến (100% online) lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt nam, giải ngân trong vòng 3 phút với hạn mức 10 triệu đồng để mua vé máy bay Vietjet và thời hạn trả góp linh động lên đến 6 tháng.

Với “Bay trước - Trả sau”, Vietjet và MOVI giúp khách hàng xóa bỏ mọi rào cản âu lo khi di chuyển bằng máy bay, khách hàng dễ dàng chủ động lựa chọn chuyến đi phù hợp cho mình mà không còn phải trăn trở lo lắng về vấn đề tài chính trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới chịu nhiều áp lực, khó khăn, nguy cơ lạm phát…

Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi vé máy bay giấy sang vé điện tử, triển khai kiosk checkin, checkin online qua website, ứng dụng điện thoại cùng nhiều tiện ích thương mại điện tử cho khách hàng. Trong đại dịch, khách hàng bay Vietjet được xét nghiệm covid miễn phí, Khai báo y tế thông qua kết nối tự động với nền tảng y tế Việt Nam khoẻ mạnh.

Kết hợp cùng MOVI với "Bay trước - Trả sau", hãng hàng không thế hệ mới Vietjet mang tới cho khách hàng thêm lựa chọn, mang tới thêm cơ hội bay cho người dân bên cạnh các hình thức thanh toán trực tuyến thuận tiện. MOVI cung cấp các giải pháp tài chính tiêu dùng, nhất là dành cho công nhân các khu công nghiệp, sinh viên. Sau đại dịch, với giải pháp tài chính Bay trước- Trả sau, Người dân và du khách giảm nỗi lo tài chính, được chào đón trên những chuyến bay Vietjet tới khắp các điểm đến trong nước, quốc tế trên tàu bay hiện đại, ghế da êm ái, tiếp viên thân thiện, tận tâm cùng những món ăn nóng tươi ngon, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, những quà tặng bất ngờ cùng các chương trình nghệ thuật đặc biệt...

The Global Economics là tạp chí phân tích kinh doanh và tài chính toàn cầu, có trụ sở tại London, Anh. The Global Economics Awards là giải thưởng thường niên tôn vinh các doanh nghiệp trên toàn thế giới có đóng góp cho phát triển kinh tế khu vực và toàn cầu, trao tặng những tên tuổi xuất sắc nhất trong các lĩnh vực hoạt động của mình, từ tài chính, ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm, công nghệ, năng lượng, logistics, vận tải...

PV