Nguyễn Đình Chiểu với một nhân cách văn hóa lớn

(LĐ online) - Tại Kỳ họp lần thứ 41 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO, diễn ra từ ngày 9 đến 24-11-2021 tại Paris, Pháp), đã chính thức thông qua hồ sơ khoa học Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu của Việt Nam trong danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử có tầm vóc quốc tế niên khóa 2022 - 2023.

Đông đảo thế hệ hôm nay về nguồn tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu

UNESCO khẳng định: “Nguyễn Đình Chiểu là một nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam; tấm gương vượt qua nghịch cảnh và theo đuổi lý tưởng học tập suốt đời”. Ngoài sáng tác thơ văn, ông còn là một nhà giáo được người đời quý mến về tài năng, đức độ. Trọn đời dốc lòng dạy dỗ, truyền thụ cho môn sinh đạo làm người, đạo lý truyền thống của dân tộc. Điều đáng khâm phục nữa là khi bị mù, Nguyễn Đình Chiểu mới học làm thuốc và trở thành một thầy thuốc giỏi, một lương y tinh thông về y lý phương Đông và y lý Việt Nam. Có thể nói, trên thế giới hiếm có danh nhân nào đạt trên cả 3 lĩnh vực đồ sộ như Nguyễn Đình Chiểu: Thơ văn, thầy giáo, thầy thuốc.

Tỉnh Bến Tre đã, đang và sẽ phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh thành, đơn vị liên quan triển khai tổ chức chuỗi hoạt động, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Toàn hệ thống chính trị tỉnh đang vào cuộc để đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả, trang trọng tránh phô trương hình thức. Qua đó, khẳng định vị thế của tỉnh Bến Tre và nâng cao tầm vóc của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, phù hợp với các tiêu chí tôn vinh của UNESCO.

Bến Tre đã phối hợp với các tỉnh, thành (Long An, TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế) tổ chức hành trình theo bước chân cụ Đồ tại các tỉnh thành có lưu dấu Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Tỉnh đã đăng cai tổ chức Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVIII, quy tụ 13 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Trường Đại học Cần Thơ tham dự, nhằm tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Bến Tre cũng đã phối hợp tổ chức Giải Bến Tre Marathon; Hội chợ Thương mại - Ẩm thực xứ Dừa năm 2022 và phá kỷ lục, xác lập kỷ lục thế giới 222 món ăn từ dừa. Thực hiện quy trình xác lập kỷ lục Việt Nam, kỷ lục thế giới đối với quyển sách thư pháp khổ lớn “Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển” có kích thước 1,4 x 1,8m.

Trong chuỗi hoạt động, có các hoạt động cam kết với UNESCO khi trình hồ sơ đề nghị tôn vinh như: Trưng bày “Nguyễn Đình Chiểu cuộc đời và sự nghiệp” sẽ được khai mạc vào sáng 28-6-2022 tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu và gởi trưng bày ảo đến trụ sở của UNESCO tại Pháp. Nội dung trưng bày sẽ công bố những hiện vật, tài liệu liên quan đến Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu vừa được sưu tầm. Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay” diễn ra vào ngày 29-6-2022 tại khách sạn DiamondStars, TP. Bến Tre. Hội thảo quy tụ các nhà khoa ở các nước Pháp, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc đăng ký tham dự và nhận được hơn 100 bài tham luận của các tác giả trong và ngoài nước để tập hợp in thành kỷ yếu.

Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; 30 năm Ngày hội truyền thống văn hóa Bến Tre (1-7), diễn ra vào Lúc 20 giờ, ngày 30-6-2022, tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri. Số lượng, thành phần đại biểu, dự kiến 1 ngàn người là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương, đại diện tổ chức UNESCO, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Tổng lãnh sự một số nước; các tỉnh, thành phố, lãnh đạo và nhân dân Bến Tre. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện cuộc đời và sự nghiệp Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, với sự tham gia của các diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu còn kỷ niệm 30 năm Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh. Kể từ năm 1992 cho đến nay, Bến Tre đã duy trì tổ chức ngày hội đều đặn hàng năm, với sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phát động “Ngày hội Văn hóa xứ Dừa” tại 968/968 ấp, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày hội tập trung từ ngày 27-6 đến ngày 3-7-2022. Ngày hội tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; lịch sử, ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam; nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng, xã hội an toàn, lành mạnh. Nội dung tổ chức, gồm: Sinh hoạt văn hóa cộng đồng (Nói thơ Vân Tiên; ngâm thơ, hò, vè; ca tài tử...); các hoạt động trò chơi dân gian xứ Dừa (kéo co, đi cầu dừa, đi trên gáo dừa, leo dừa, bó đuốc lá dừa); trưng bày mâm cơm gắn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”,… Ngoài ra, ngày hội còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Ba Tri tổ chức như: Liên hoan Đờn ca tài tử và Nói thơ Vân Tiên, diễu hành trang phục áo dài, hội thi ẩm thực hương vị miền biển, mâm cơm ngày giỗ, hội thi đua bè chuối, đua xuồng, trò chơi dân gian…

Bến Tre phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu nhằm tiếp tục khẳng định những cống hiến của Nguyễn Đình Chiểu trên lĩnh vực giáo dục, y đức, đặc biệt là những tác phẩm văn thơ đồ sộ và nhân cách sống của ông được lãnh đạo Đảng, nhà nước, các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu trong, ngoài nước đều có những đánh giá cao về ông. Ông không chỉ có sự nghiệp văn chương mà cả sự nghiệp văn hóa, nhà thơ lớn, nhà văn hóa lớn với một nhân cách văn hóa lớn.

(Theo baodongkhoi.vn)