Thí sinh đang điều trị Covid-19 được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022

(LĐ online) - Ngày 29/6, Bộ giáo dục và Đào tạo đã có quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) đang được theo dõi, điều trị bệnh Covid-19 nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

Để được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh thuộc đối tượng quy định này phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cụ thể: Đối với ca bệnh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận; đối với ca bệnh đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận.

AN NHIÊN