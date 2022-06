Tuyên truyền đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

(LĐ online) - Từ ngày 22 - 25/6, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức đợt tuyên truyền Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh và Lạc Dương.

Công an tỉnh tuyên truyền Đề án 06 tại huyện Đạ Huoai

Chương trình do Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền vào các buổi tối trên địa bàn các huyện về nội dung hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Tham dự các buổi tuyên truyền này có cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06, Tổ thực hiện Đề án 06 ở các tổ dân phố; đại diện hộ kinh doanh có điều kiện và cán bộ, hội viên, đoàn viên Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tiện ích của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính Phủ (Đề án 06). Các cán bộ chiến sĩ công an trực tiếp hướng dẫn đăng ký, đăng nhập sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trên điện thoại thông minh.

Sau đợt tuyên truyền này, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06 tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú và vận động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, người dân tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là đối với 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 nhằm đảm bảo thực hiện Đề án chất lượng, hiệu quả, hoàn thành theo đúng lộ trình đề ra.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 5/2022, Tổ công tác đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá, rà soát tình hình, tiến độ thực hiện các nội dung nhiệm vụ thuộc Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an, qua đó đã ban hành hơn 10 văn bản các loại để hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Đề án 06. Thành lập các đoàn công tác trực tiếp tiến hành khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 và việc triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu tại Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tư pháp, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Công an 12/12 huyện, thành phố... Phối hợp với Sở Y tế tỉnh triệu tập cán bộ công an cấp huyện, cấp xã tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06 do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an tổ chức.

Đối với một số nội dung liên quan đến 2 Dự án: Công an các địa phương đã thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư trên hệ thống, kết hợp đồng bộ dữ liệu dân cư Cục C06 cập nhật từ các nguồn Bộ Tư pháp, nguồn căn cước công dân (CCCD) nhằm đảm bảo dữ liệu dân cư tại địa phương luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Đến ngày 20/5/2022, toàn tỉnh đã rà soát, làm sạch 1.635.795 lượt dữ liệu dân cư trên hệ thống, thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân trên địa bàn...

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về tiện ích của thẻ CCCD gắn chip và định danh điện tử với các giao dịch trong đời sống hàng ngày. Cập nhật các phần mềm, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD để triển khai thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Đến ngày 20/5/2022, Công an các đơn vị, địa phương đã thu nhận 1.092.862 hồ sơ cấp CCCD; trong đó, có 36.542 hồ sơ nhân khẩu tạm trú. Tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD kèm định danh điện tử cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các sở, ngành, địa phương. Trong tháng 5/2022 Công an đã thu nhận 3.192 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử.

Về kết quả thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an: Công an tỉnh đã mở 2 lớp tập huấn chuyên đề nghiệp vụ đăng ký và quản lý phương tiện và tổ chức tập huấn cho 191 cán bộ Công an cấp huyện, cấp xã; trong đó, có nội dung tập huấn việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và lớp tập huấn việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 cho 28 cán bộ, chiến sỹ trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai thực hiện việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô cho 11 Công an cấp huyện (trừ Công an TP Đà Lạt), phân cấp đăng ký xe mô tô cho Công an TP Đà Lạt và 60 đơn vị Công an xã, phường, thị trấn. Tổ chức 2 đoàn kiểm tra với 7 tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho Công an cấp huyện, xã thực hiện. Triển khai việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an từ ngày 15/5/2022 và thông báo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức biết, thực hiện.

