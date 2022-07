Đồng chí Đặng Trí Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp tại 3 huyện phía Nam

(LĐ online) - Sáng 6/7, đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.

Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra phòng y tế tại điểm thi Trường THCS - THPT Dân tộc Nội trú liên huyện phía Nam (thị trấn Đạ Tẻh)

Tại huyện Đạ Huoai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Đạ Huoai (thị trấn Mađaguôi). Tại đây, UBND huyện Đạ Huoai đã báo cáo về việc hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc và hướng đến đạt kết quả cao.

Kỳ thi năm nay, huyện Đạ Huoai có 336 thí sinh (4 thí sinh tự do) với 1 điểm thi tại Trường THPT Đạ Huoai có 14 phòng thi và 50 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi. Mọi công tác chuẩn bị được huyện Đạ Huoai, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như điểm thi chuẩn bị chu đáo đảm bảo các quy định, điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND huyện Đạ Huoai cũng đã hỗ trợ 39 triệu đồng cho 39 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Đạ Huoai cũng đã huy động đông đảo thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ tiếp sức mùa thi để hỗ trợ các thí sinh.

Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Đạ Huoai (huyện Đạ Huoai)

Tại huyện Cát Tiên, đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra điểm thi Trường THPT Cát Tiên. Trong Kỳ thi này, huyện Cát Tiên có 360 thí sinh (3 thí sinh tự do) dự thi tốt nghiệp THPT tại 1 điểm thi trường THPT Cát Tiên. Điểm thi này có 20 phòng thi được (16 phòng thi chính, 3 phòng dự bị, 1 phòng dành cho F0 Covid-19), với 54 cán bộ coi thi và lực lượng an ninh, y bác sĩ… chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi đạt hiệu quả cao.

Dịp này, huyện Cát Tiên cũng đã hỗ trợ cho 30 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số (1 triệu đồng/thí sinh). Mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi đã được huyện Cát Tiên hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón các thí sinh đến làm thủ tục vào chiều 6/7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị tại điểm Thi trường THPT Cát Tiên

Tại huyện Đạ Tẻh, đồng chí Đặng Trí Dũng cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra 2 điểm thi trên địa bàn huyện, gồm: Điểm thi Trường THPT Đạ Tẻh và điểm thi Trường THCS - THPT Dân tộc Nội trú liên huyện phía Nam (cùng đóng tại thị trấn Đạ Tẻh).

Theo báo cáo của UBND huyện Đạ Tẻh, Kỳ thi này, địa phương có 622 thí sinh, dự thi tại 2 điểm thi với tổng cộng 28 phòng thi. Huyện đã Tẻh cũng đã trích kinh phí 50 triệu đồng hỗ trợ 100 thí sinh khó khăn, thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số (500 ngàn đồng/thí sinh). Hiện tại, 2 điểm thi trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã sẵn sàng đón thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều nay 6/7.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng và đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thực hiện nghiêm túc các phương án theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường thêm lực lượng công an để hỗ trợ các điểm thi để đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Kỳ thi; kiểm tra lại các khâu chuẩn bị như nước uống, thuốc men, trang thiết bị y tế và bố trí các điểm chứa vật dụng cá nhân cho thí sinh tránh trường hợp thiếu thốn; bố trí địa điểm ăn, nghỉ phù hợp cho giám thị về coi thi, có phương án dự phòng thay thế nguồn điện; đảm bảo các phương án phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trước và sau mỗi môn thi tại các điểm thi; đồng thời, chuẩn bị tốt các phương án dự phòng phù hợp để xử lý, khắc phục các sự cố bất thường liên quan đến dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Qua đó, tạo tạo tâm lý thoải mái để thí sinh làm bài và đạt kết quả cao nhất trong Kỳ thi này.

Các bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Cát Tiên kiểm tra các ấn phẩm phục vụ cho Kỳ thi theo quy định

KHÁNH PHÚC