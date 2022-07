Vị thượng tọa tham gia hàng chục đợt tiêm chủng phòng COVID-19

Đó là thầy Thích Linh Toàn, Phó Thư ký - Trưởng Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Phòng khám bệnh từ thiện Tuệ Tĩnh Đường Linh Quang - TP Đà Lạt. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho điển hình cá nhân thầy có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tọa Thích Linh Toàn đang tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn - TP Đà Lạt

Trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ năm 2021 đến nay tại TP Đà Lạt, Thượng tọa Thích Linh Toàn cùng các đồng nghiệp của Phòng khám Tuệ Tĩnh Đường Linh Quang đã tham gia tích cực với hàng chục đợt tiêm chủng, không quản ngại di chuyển qua nhiều điểm tiêm chủng và làm việc hết mình cống hiến cho công cuộc chủng ngừa phòng dịch đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thầy Linh Toàn cũng là một y sĩ đa khoa giản dị khoác blouse trắng hay lúc cao điểm mặc trang phục phòng hộ cá nhân màu xanh hoặc trắng kín mít không ai nhận ra đó là một tu sĩ dấn thân vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thầy Linh Toàn cho biết: “Đợt bùng phát dịch COVID-19 diễn ra, kéo dài, gây khó khăn cho cuộc sống của bà con trong và ngoài tỉnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng quý cấp chính quyền địa phương, chúng tôi đã trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. Theo sự phân công, điều động của Trung tâm Y tế TP Đà Lạt, đến nay chúng tôi đã trực tiếp tham gia 41 đợt tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 cho Nhân dân trên địa bàn TP Đà Lạt và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chiến dịch này”.

Trừ những đợt tiêm chủng đầu tiên, tính từ thời điểm ngành Y tế kêu gọi sự chung tay phối hợp của y tế công - tư và hiện đã phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 47 thì thầy Linh Toàn cùng với 12 y sĩ, điều dưỡng Phòng khám bệnh từ thiện Tuệ Tĩnh Đường Linh Quang, TP Đà Lạt đã đồng hành 41 đợt tiêm chủng.

Nhận lời mời tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Phòng Y tế TP Đà Lạt, ban đầu, Phòng khám Tuệ Tĩnh Đường Linh Quang chỉ có 2 y sĩ và 2 điều dưỡng gồm: Đại đức Thích Linh Toàn (nay đã được phong Thượng tọa) và 3 cộng sự đăng ký tham gia tập huấn. Nhưng sau 1 ngày, hay tin TP Đà Lạt huy động y tế tư nhân cùng tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 quy mô lớn, lại có thêm 5 người nữa, đều là những người có trình độ chuyên môn y sĩ, điều dưỡng, trước đây đã công tác trong ngành Y tế phục vụ tại các khoa, phòng, trung tâm y tế, bệnh viện tỉnh đã nghỉ hưu, tham gia làm việc tại Phòng khám từ thiện Tuệ Tĩnh Đường Linh Quang hăng hái đăng ký tham gia tổ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 TP Đà Lạt.

Mặc dù đều đã cao tuổi nhưng nhóm tình nguyện do thầy Linh Toàn phụ trách đã sẵn sàng tham gia tại tất các các điểm tiêm chủng trên địa bàn 16 phường, xã của TP Đà Lạt. Hễ các điểm tiêm chủng tăng cường nhân lực là có ngay các thầy thuốc của Phòng khám từ thiện Tuệ Tĩnh Đường Linh Quang tham gia.

Qua nhiều tháng đỉnh điểm của dịch bệnh COVID-19, trong khi tỉ lệ dân số chưa tiêm chủng vắc xin nhiều, cán bộ y tế đã căng mình phục vụ công tác tiêm chủng liên tục hằng ngày mỗi đợt từ 3 -5 ngày để chủng ngừa cho người dân, tiêm hàng ngàn mũi tiêm mỗi ngày trong trang phục bảo hộ kín mít để phòng dịch. Thầy Linh Toàn chia sẻ: “Cán bộ y tế vất vả khi phòng dịch cho mình và cho bà con, đặc biệt trong khâu canh liều vắc xin phải chuẩn để tiêm cho Nhân dân đúng, đủ liều và tiêm nhanh, kịp thời để không xảy ra tình trạng ùn ứ tại điểm tiêm chủng. Không dám uống nước, mọi sinh hoạt cá nhân đều tiết giảm tối đa để tập trung cho nhiệm vụ tiêm chủng an toàn, hiệu quả”.

Bên cạnh việc tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, theo sự phân công điều động của UBND TP Đà Lạt và Phòng Y tế TP Đà Lạt, các thầy thuốc của Phòng khám Tuệ Tĩnh Đường Linh Quang tham gia tổ điều trị F0 tại nhà. Hỗ trợ các trạm y tế trên địa bàn TP Đà Lạt và một số cơ quan trong việc test nhanh SARS-CoV-2, truy vết F0. Có những ngày Lâm Đồng ghi nhận cả 3.000 ca COVID-19 mới, tập trung nhiều ở TP Đà Lạt, cũng là lúc phòng khám của thầy Linh Toàn đón nhận những trường hợp F0 đến xin “tá túc” để cách ly điều trị vì lý do nhà không đủ điều kiện để cách ly. Thầy đã cưu mang cho lần lượt 13 F0 được cách ly, chăm sóc theo dõi điều trị ngay tại chùa. Thầy Linh Toàn đã dành hết thời gian, tâm huyết cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 như: Tham gia đóng góp, cấp, phát hàng chục tấn gạo qua mô hình ATM gạo do Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh phát động. Vận động, quyên góp hàng trăm tấn nông sản, thực phẩm, rau, củ, quả Đà Lạt phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh vận chuyển đến giúp đồng bào đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại các khu cách ly, vùng tâm dịch COVID-19 như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu... Tham gia đóng góp, cấp phát hàng trăm suất quà, nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí giúp bà con lao động nghèo vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 kéo dài.

Trong quá trình tham gia chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, thầy Linh Toàn cùng các cộng sự hiểu được sự khó khăn của y tế cơ sở nên đã đóng góp, vận động hỗ trợ, tặng các thiết bị, dụng cụ trị giá hàng chục triệu đồng như: Trang phục bảo hộ y tế, găng tay y tế, khẩu trang y tế, cồn y tế, máy vi tính cho lực lượng cán bộ y tế các phường, xã trong việc phòng, chống dịch COVID-19 và các trạm y tế kịp thời phục vụ công tác nhập liệu ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm chủng.

Mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Phòng khám Tuệ Tĩnh Đường Linh Quang vẫn duy trì hoạt động, lúc dịch lên cao điểm thì ngưng các hoạt động châm cứu, vật lý trị liệu nhưng vẫn duy trì việc khám, cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú, không để bệnh nhân bị đứt thuốc, gián đoạn việc chữa bệnh. Giữa các đợt nghỉ, không tiêm chủng thì thầy cùng cộng sự về phục vụ tại phòng khám. Phòng khám hoạt động từ năm 2016. Hiện tại có 21 nhân sự là y, bác sĩ, điều dưỡng, đây là đội ngũ cán bộ y tế về hưu tham gia giúp phòng khám hoạt động vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật đi hái thuốc. Toàn bộ thuốc của phòng khám là nguồn tự cung tự cấp do thầy Linh Toàn tổ chức, vận động người dân, Phật tử ủng hộ, cúng dường bằng nguồn thuốc. Phòng khám có các khoa: khám, cấp thuốc, vật lý trị liệu, châm cứu, siêu âm trị liệu. Ngày càng có đông bệnh nhân đến điều trị bệnh tại phòng khám từ thiện này. Năm 2016 phòng khám cấp 26.050 thang thuốc; năm 2017 cấp 77.990 thang thuốc; năm 2018 cấp 82.110 thang thuốc; năm 2019 cấp 76.577 thang (thời điểm này phòng khám thiếu thuốc nên hạn chế nhận bệnh nhân ở các tỉnh đến); 2 năm dịch COVID-19: năm 2020 cấp 35.435 thang thuốc và năm 2021 cấp 20.110 thang; 6 tháng đầu năm 2022 cấp 8.490 thang thuốc.

Thầy cùng các cộng sự không bao giờ nhận thù lao trong hàng chục đợt tình nguyện tham gia chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19. Dấn thân phụng sự con người thoát cảnh dịch bệnh, vị Thượng tọa cũng là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, đã kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện chung tay vì sức khỏe Nhân dân. Thầy luôn động viên các cộng sự “Giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt công tác, công đức vô lượng”.

AN NHIÊN