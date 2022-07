Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Hơn 1 năm trở lại đây, tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từng bước được nâng lên trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết các trường hợp đơn thư KNTC chủ yếu vẫn liên quan tới lĩnh vực đất đai.

Theo UBND tỉnh, trong năm 2021, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh có tăng, có giảm so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, tổng số đơn khiếu nại đủ điều kiện xử lý phát sinh trong kỳ là 674 đơn, giảm 16,58% đơn so với cùng kỳ năm 2020 (808 đơn). Về tố cáo, tổng số đơn đủ điều kiện xử lý phát sinh trong kỳ là 296 đơn, tăng 49,5% đơn so với cùng kỳ năm 2020 (198 đơn). Trong đó, tố cáo thuộc lĩnh vực hành chính chiếm 81,25%; lĩnh vực tư pháp chiếm 5,26%; lĩnh vực Đảng, đoàn thể chiếm 1,98% và lĩnh vực khác chiếm 11,51%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số đơn KNTC phát sinh là 505 đơn, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2021 (559 đơn). Tình trạng người dân gửi đơn vượt cấp giảm 5,9% so với cùng kỳ. Về khiếu nại, tổng số đơn đủ điều kiện xử lý phát sinh trong kỳ là 362 đơn, giảm 8,1% đơn so với cùng kỳ năm 2021 (394 đơn). Trong đó, khiếu nại thuộc lĩnh vực hành chính chiếm 97,2%; lĩnh vực tư pháp chiếm 1,7% và lĩnh vực khác chiếm 1,1%. Về tố cáo, tổng số đơn đủ điều kiện xử lý phát sinh trong kỳ là 143 đơn, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2021 (165 đơn).

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp 1.182 lượt với 1.498 người được tiếp, 1.165 vụ việc; tiếp 13 đoàn đông người với 180 người. Tiếp công dân thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là 762 lượt/847 người với 731 vụ việc; tiếp 1 đoàn đông người với 16 người.

Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết là 230 đơn/vụ việc. Đến thời điểm báo cáo (ngày 21/6/2022) đã giải quyết 136 vụ việc, đạt 59%. Trong 110 vụ việc đã giải quyết bằng quyết định hành chính, có 18 vụ việc khiếu nại đúng, chiếm 16,3%; 1 vụ việc đúng một phần, 67 vụ việc khiếu nại sai, 4 vụ việc giải quyết lần 2 công nhận quyết định giải quyết lần đầu. Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết là 70 đơn/vụ việc (gồm 54 đơn/vụ việc tiếp nhận trong kỳ và 16 đơn/vụ việc kỳ trước chuyển sang, tương đương so với cùng kỳ năm 2021). Đến thời điểm báo cáo, đã giải quyết 57 vụ việc, đạt 81,4%.

UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022, như một số vụ việc còn chậm được giải quyết. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh công tác giải quyết KNTC, phê bình những cơ quan, đơn vị còn chậm trễ trong công tác giải quyết KNTC, để đơn tồn đọng, quá hạn. Việc triển khai thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và các kết luận nội dung tố cáo còn chậm. Chất lượng giải quyết một số vụ việc của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, dẫn đến qua giải quyết lần 2 phải hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu,..

Theo đánh giá từ UBND tỉnh, nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai...; phát sinh đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, tài chính ngân sách của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân...

Quá trình giải quyết, tiếp nhận đơn thư KNTC, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm triển khai, bám sát thực hiện Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo và các Thông tư của Thanh tra Chính phủ có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ thị của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Nhìn chung, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo đúng quy định. Qua đó, đã kịp thời hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để người dân hiểu và chấp hành pháp luật, thụ lý giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh phát sinh theo thẩm quyền.

Công tác tiếp dân ở các địa phương đã được củng cố thêm một bước và ngày càng hiệu quả hơn. Các cấp có thẩm quyền đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, cơ sở pháp lý, khía cạnh pháp lý giải quyết; bảo vệ họ tên, địa chỉ, thông tin của người tố cáo... Qua đó, đã góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức. Tỷ lệ số vụ việc được giải quyết ngày một tăng, giải quyết được khối lượng lớn vụ việc mới phát sinh.

C.PHONG