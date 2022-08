Bảo Lâm: Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện Bảo Lâm phối hợp cùng UBND thị trấn Lộc Thắng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là địa phương được huyện Bảo Lâm lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội ý nghĩa này trên địa bàn toàn huyện.

UBND huyện Bảo Lâm khen thưởng các tập thể, cá nhân

Dự Ngày hội có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Bảo Lâm cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân trên thị trấn Lộc Thắng đã cùng nhau ôn lại chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2022). Đồng thời, điểm lại những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo anh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn.

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân thị trấn Lộc Thắng đã không ngừng xây dựng, củng cố Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; phát động mạnh mẽ phong trào ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, lực lượng Công an thị trấn đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự; an toàn giao thông, trật tự công cộng được đảm bảo; công tác quản lý nhân hộ khẩu, nhân khẩu được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, công tác giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, thanh thiếu niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng được chính quyền địa phương, lực lượng công an và các đoàn thể chú trọng thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

UBND thị trấn Lộc Thắng khen thưởng các tập thể, cá nhân

Theo đó, cùng với huyện Bảo Lâm, thị trấn Lộc Thắng đã triển khai nhiều hoạt động và xây dựng nhiều mô hình hay, ý nghĩa thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng, tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng được thực hiện mạnh mẽ tại tổ dân phố, các khu dân cư, từng bước bám sát và thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tập trung vào các địa bàn phức tạp, trọng điểm; đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp, tăng cường công tác dân vận và các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân; củng cố xây dựng các mô hình nhân rộng các điển hình tiên tiến và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó, các mô hình như Camera an ninh, giáo họ an toàn về an ninh trật tự, tổ tự quản, tổ truyên truyền pháp luật, tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy, khu dân cư phòng chống tội phạm và quản lý bảo vệ rừng… được phát triển rộng khắp và mang lại hiệu quả cao trên toàn địa bàn thị trấn. Thông qua các mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an xử lý kịp thời các vụ phạm pháp hình sự như cố ý gây thương tích, trộm cắp, ma túy, đánh bạc; đồng thời, gọi giáo dục, răn đe hàng chục thanh niên hư hỏng, chậm tiến…

Phát biểu tại Ngày hội, ông Đồng Văn Trường – Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Lộc Thắng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: Nhiều thời điểm, Phong trào chưa phát huy hết sự hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp nhân dân địa phương. Vì nhiều lý do, khiến người dân còn chưa mạnh dạn chủ động tham gia tố giác tội phạm, chưa tích cực trong thực hiện Nghị quyết 09/CP về chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, nghành trong cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, thanh niên chậm tiến… Cùng với đó, công tác nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn còn khiêm tốn cần được triển khai mạnh mẽ hơn.

Dịp này, các đại biểu đã nghe tham luận của các cá nhân, tập thể; đồng thời, ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn về thực hiện Thông tư 124/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tại Ngày hội, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; UBND huyện Bảo Lâm cũng đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 các nhân; UBND thị trấn Lộc Thắng khen thưởng 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương; đồng thời, trao tặng các phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

HẢI ĐƯỜNG