(LĐ online) - Sáng 16/8, tại chùa Linh Thắng (thị trấn Di Linh), huyện Di Linh tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lần thứ 17 (19/8/2005 – 19/8/2022).

Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giấy khen cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Di Linh

Đây cũng là lần đầu tiên Ngày hội được tổ chức long trọng tại một cơ sở Phật giáo với sự tham gia của đông đảo tăng ni, Phật tử, tín đồ và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Ngày hội được tổ chức nhằm ôn lại ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục phát động Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng và tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao ý thức toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đồng chí: Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn – Bí Thư Huyện uỷ; Trần Đức Công – Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương trong huyện đã tham dự Ngày hội.

Những năm qua, huyện Di Linh đã, tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Gặp gỡ các vị lão thành cách mạng, các gia đình có công, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; tổ chức các hoạt động dân vận chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Trao giấy khen của lãnh đạo Công an tỉnh cho tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã lập nhiều thành tích chào mừng ngày truyền thống của ngành, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, cơ bản giải quyết tốt các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về trật tự xã hội, tập trung xử lý các vụ việc gây bức xúc, không để xảy ra “điểm nóng”. Giáo hội Phật giáo huyện đã góp phần quan trọng trong thực hiện các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân.

Di Linh hiện có trên 800 thành viên của lực lượng bảo vệ dân phố, công an viên bán chuyên trách, tổ an ninh Nhân dân, đội thanh niên xung kích an ninh, tổ hòa giải... đang hoạt động ở khắp các khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, tạo thành sức mạnh quần chúng to lớn hỗ trợ cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Trên địa bàn huyện đã hình thành các mô hình hoạt động hiệu quả như: Tổ tự quản và Đội Dân phòng, với trên 1.000 công dân tự giác, tự nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm; cựu chiến binh với mô hình “2+1”, “Thắp sáng niềm tin” ở các xã Hòa Ninh, Tân Châu, Đinh Lạc … giúp quản lý, giáo dục các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoàn lương; các mô hình “Tiếng kẻng, Cổng rào an ninh”, “Camera an ninh” vận động từ nguồn xã hội hóa từ trong Nhân dân đã giúp ngành công an truy xét, điều tra khám phá nhanh nhiều vụ việc nghiêm trọng; mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ phòng, chống ma túy” của Hội Liên hiệp Phụ nữ để giúp đỡ, động viên các đối tượng nghiện từ bỏ tệ nạn, góp phần vào công tác phòng, chống ma túy có hiệu quả…

Riêng từ đầu năm đến nay, từ nguồn tin tố giác tội phạm do tổ chức và Nhân dân cung cấp, Công an huyện Di Linh đã khởi tố 41 vụ, 106 bị can; tổ chức bắt 22 điểm, 98 đối tượng đánh bạc; chủ động triệt phá 1 đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ trên mạng internet và điện thoại di động với số tiền cá cược trên 15 tỷ đồng; thu hồi 131 súng tự chế, dao, mã tấu; giải quyết 216 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân…

Ông Trần Đức Công – Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tuy nhiên, hiện vẫn có một bộ phận người dân còn thờ ơ, chưa thật sự nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, còn lơ là, mất cảnh giác trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Huyện uỷ Di Linh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội thì giải pháp trực tiếp, hiệu quả nhất là tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cả hệ thống chính trị sẽ cùng vào cuộc để Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện.

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Di Linh, Chủ tịch UBND huyện Di Linh Trần Đức Công cũng đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện trong thời gian tới: Huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội; sự vào cuộc của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và sự hưởng ứng của bà con tín đồ; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo nói chung; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng công an từ huyện đến cơ sở; kêu gọi toàn dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đại diện lãnh đạo huyện Di Linh trao giấy khen cho các cá nhân

Tại Ngày hội, huyện Di Linh đã khen thưởng 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cấp huyện, 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Di Linh sẽ tiếp tục triển khai cụ thể ở các địa phương.

NGỌC NGÀ