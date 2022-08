Siết chặt hoạt động khai thác, nạo vét khoáng sản trên địa bàn

(LĐ online) - Ngày 12/8, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành và công ty thủy điện trên địa bàn siết chặt, chấn chỉnh hoạt động khai thác, nạo vét khoáng sản cát xây dựng trên địa bàn…

Nén suối khai thác cát gây sạt lở núi đồi tại suối Đạ Tro, huyện Lạc Dương

Nội dung văn bản của UBND tỉnh nêu rõ, thời gian qua, từ báo cáo của các cơ quan chức năng cũng như phản ánh của các cơ quan báo chí công luận, tình hình hoạt động khai thác, nạo vét kết hợp thu hồi khoáng sản cát xây dựng tại các lòng sông, lòng suối, lòng hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh còn để xảy ra nhiều vi phạm, chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Tình trạng khai thác, nạo vét trái phép, không phép, trá hình vẫn chưa được ngăn chặn triệt để, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu ngân sách nhà nước. Điển hình như việc khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, khai thác cát sai phép trên Suối Đạ Tro, nạo vét trái phép tại lòng hồ thủy điện Đa Nhim, lòng hồ thủy điện Sar Deung…, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 huyện Di Linh.

Theo đó, để chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định pháp luật trong khai thác, nạo vét cát trái phép, không phép chưa được ngăn chặn triệt để, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu ngân sách nhà nước xảy ra trong thời gian qua, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, gồm: Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công an tỉnh, Cục thuế Lâm Đồng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và các công ty thủy điện tạm dừng toàn bộ hoạt động đối với các giấy phép khai thác khoáng sản cát xây dựng; các giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ lòng hồ thủy điện, thủy lợi để thực hiện nạo vét kết hợp thu hồi cát trên địa bàn được cấp từ năm 2021 đến nay.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT, Sở Công thương, Sở NN&PTNT tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động khai thác, nạo vét của các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép từ năm 2021 đến nay. Trước ngày 10/9/2022, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi giấy phép của các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; không thực hiện lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo yêu cầu. Không thực hiện các biện pháp đảm bảo yêu cầu bảo vệ lòng sông, suối, hồ theo quy định; Các hành vi gian lận, khai báo sản lượng khoáng sản không đúng thực tế; khai thác, nạo vét gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản không đảm bảo theo quy định.

Yêu cầu tổ chức, cá nhân được phép khai thác cát, sỏi lòng sông; được phép hoạt động nạo vét kết hợp thu hồi cát trên lòng hồ thủy điện, thủy lợi thực hiện nghiêm việc công khai thông tin về thời gian, phương tiện khai thác, khối lượng khai thác, nạo vét đã đăng ký khi cấp phép, phạm vi, công suất khai thác, nạo vét để người dân, đia phương biết, giám sát. Trường hợp các tổ chức, cá nhân không thực hiện việc công khai nêu trên thì tiến hành đình chỉ hoạt động khai thác theo quy định. Sau thanh tra, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết, xử lý những giấy phép đã cấp cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép từ năm 2021 đến nay theo quy định.

Về phía Sở Công thương, Sở NN&PTNT kiểm tra, rà soát thủ tục, cơ sở pháp lý trong việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ lòng hồ thủy điện, thủy lợi để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, cấp phép thực hiện nạo vét kết hợp thu hồi cát (khảo sát, đánh giá phần trữ lượng do bồi lắng hoặc phương án chu kỳ nạo vét) theo quy định, không thực hiện theo đề nghị của chủ đập.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo lực lượng Công an, Cảnh sát Môi trường thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác, nạo vét cát trái phép, tập kết, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không đúng quy định. Sử dụng các phương tiện đường thủy nội địa không có đăng kiểm, đăng ký, không đảm bảo an toàn nhưng vẫn tham gia hoạt động nạo vét, khai thác cát và tuyệt đối không để xảy ra sai phạm hoặc các điểm nóng về tình trạng này trên địa bàn.

THỤY TRANG