(LĐ online) - Ông Nguyễn Huỳnh Quốc Trung- Đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự Công an Thành phố Đà Lạt cho biết: Công an thành phố đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tây Sơn, phường 3, thành phố Đà Lạt ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông.

Theo đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại khu vực cổng trường Tây Sơn trong năm học 2022- 2023 nhà trường có trên 2.400 học sinh theo học. Trường đóng chân trên tuyến đường Nhà Chung thuộc địa bàn phường 3, đặc biệt trên tuyến đường Nhà Chung có Trường Trung học cơ sở Quang Trung, trường có khoảng 2.230 em. Bên cạnh đó, lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối đông. Hệ thống hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu, một số quán ăn trên tuyến đường không bố trí chỗ đậu xe, Nhân dân còn buôn bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè tại khu vực cổng trường. Đặc biệt giờ cao điểm học sinh tan trường thường gây ùn tắc giao thông cục bộ, nên còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Do vậy, mô hình cổng trường An toàn giao thông trường THCS và THPT Tây Sơn được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức phát huy vai trò trách nhiệm của Đoàn thanh niên, các lực lượng làm nhiệm vụ đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự công cộng, góp phần làm giảm tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông; Tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trật tự đô thị cho phụ huynh, học sinh Nhân dân khu vực quanh cổng trường. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành các quy định đảm bảo TT ATGT, trật tự công cộng, mỹ quan đô thị tại khu vực cổng trường nói chung và toàn tuyến đường Nhà chung nói riêng; phối hợp với các đơn vị liên quan, phụ huynh và học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định về luật giao thông đường bộ.

Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự sẽ tăng cường phối hợp với nhà trường thực hiện công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, chú trọng tăng cường công tác hướng dẫn điều tiết giao thông đặc biệt trước và sau giờ tan trường; đẩy mạnh kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự công cộng.

DIỄM THƯƠNG