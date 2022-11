Sôi động đêm Liên hoan Văn nghệ sinh viên Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

(LĐ online) - Tối 17/11, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (nay là Trụ sở Trường Cao đẳng Đà Lạt), Công đoàn và Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (cũ) tổ chức Chung khảo Liên hoan tiếng hát sinh viên Cao đẳng sư phạm Đà Lạt.

Tiết mục Cô giáo về bản (giải nhất)

Liên hoan nhằm chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2022). Tham dự có Ban giám hiệu và các trưởng. phó phòng, ban, khoa, lãnh đạo Đoàn trường, Hội Sinh viên cùng đông đảo sinh viên của nhà trường.

Qua vòng sơ khảo diễn ra ngày trước đó với 29 tiết mục, đêm Chung khảo có 16 tiết mục được chọn tham gia dự thi. Đây là những tiết mục đặc sắc, được dàn dựng và tập luyện công phu, bao gồm các thể loại đơn ca, song ca, hát múa và múa có nội dung ca ngợi Tổ quốc, quê hương đất nước; ca ngợi thầy cô giáo; tri ân đến các bậc sinh thành... Và đây cũng là món quà tinh thần của sinh viên kính dâng lên thầy cô giáo với tấm lòng tri ân tôn kính.

Mở đầu là tiết mục Nhảy hiện đại của sinh viên Ngôn ngữ Anh khóa 47 đã đưa đến khán phòng không khí sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh. Và không gian sân khấu càng trở nên ngọt ngào, đằm thắm, trẻ trung bởi các giọng ca; sự uyển chuyển và mềm mại của những tiết mục trong những trang phục đặc sắc của các dân tộc nhiều miền quê hương Việt Nam… Đó còn là những tình cảm biết ơn và sâu lắng của tuổi trẻ muốn gửi đến các bậc cha anh để bày tỏ lòng tự hào dân tộc, sự tri ân công lao của các thế hệ làm nên non sông gấm vóc dân tộc Việt Nam anh hùng và nhân ái…

Trao tặng giấy khen cho các tiết mục

Đặc biệt, nhiều tiết mục của sinh viên đã thể hiện tấm lòng biết ơn đến những người thầy đã dày công và tâm huyết cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà. Dưới ánh đèn sân khấu, các sinh viên cũng được dịp phô diễn sức bật của tuổi trẻ, biểu cảm những lời hứa học tập và rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ sinh thời mong muốn.

Không gian đêm Chung khảo sôi động cuốn theo những tiết mục đặc sắc. Cùng với đó, Ban giám khảo là các thầy, cô giáo trong nhà trường làm việc nghiêm túc và khách quan. Kết quả: 1 giải nhất là tiết mục Cô giáo về bản của sinh viên Giáo dục Mầm non K45A; 3 giải nhì gồm 2 tiết mục hát múa là Bài học đầu tiên của sinh viên Giáo dục Mầm non K46D, Nàng thơ xứ Huế của sinh viên Giáo dục Mầm non K46D và tiết mục song ca Dòng máu lạc hồng của sinh viên Quản trị Du lịch K46. Ban tổ chức cũng trao 4 tiết mục giải ba và 8 tiết mục giải khuyến khích. 16 tiết mục Chung khảo được Nhà trường trao tặng giấy khen.

