Công an huyện Đức Trọng thăm và chúc mừng chức sắc tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

(LĐ online) - Trong không khí vui mừng chuẩn bị đón chào Lễ Giáng sinh năm 2022 và chào mừng năm mới 2023, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng tại các giáo xứ và Hội thánh Tin lành trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo công an huyện Đức Trọng thăm và chúc mừng chức sắc tôn giáo nhận dịp Giáng sinh năm 2022

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đức Trọng, các đồng chí lãnh đạo Công an huyện đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị linh mục, mục sư, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân, tín đồ Công giáo, Tin lành một mùa Giáng sinh tươi vui, an lành, hạnh phúc; đồng thời gửi lời cảm ơn đến các vị chức sắc cũng như bà con tín đồ trong thời gian qua đã tạo điều kiện, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ Công an huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, qua đó đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Công an huyện mong rằng trong thời gian tới, các vị chức sắc tiếp tục động viên, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, sống theo phương châm “kính Chúa – yêu nước”, “tốt đời – đẹp đạo”, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”; tiếp tục ủng hộ, đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng hành cùng sự phát triển của lực lượng Công an Nhân dân; góp phần xây dựng quê hương Đức Trọng ngày càng phát triển.

BÌNH AN