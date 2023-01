Đạ Tẻh: Tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

(LĐ online) - Chiều 5/1, UBND huyện Đạ Tẻh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2022, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Đạ Tẻh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, quan tâm sâu sát đến công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, lực lượng công an thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác dân vận và xây dựng phong trào.

Đơn cử, công tác tuyên truyền được chú trọng với 185 buổi, có 21.441 lượt người tham dự, trong đó có 14 buổi phát động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 1.460 lượt người tham dự; tuyên truyền trên loa phát thanh, đài truyền thanh truyền hình được 144 lượt cấp huyện và trên 1.000 lượt cấp xã, với 1.351 tin, bài; phát hơn 4.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm; tổ chức tuyên truyền tại 21 điểm trường học, thu hút 8.293 lượt giáo viên, công nhân viên và học sinh tham dự; cho 100% học sinh ký cam kết nói không với ma túy, bạo lực học đường. Thông qua ứng dụng mạng xã hội zalo, facebook, các thành viên Ban chỉ đạo đã tổ chức viết, đăng tải hơn 500 tin bài tuyên truyền phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng mô hình, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong năm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 283 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 191 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan Công an phát hiện, điều tra làm rõ, xử lý 32 vụ 69 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; 2 vụ 2 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 6 vụ 8 đối tượng phạm tội về ma tuý; 2 vụ 3 đối tượng phạm tội về môi trường…

Tặng giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân, tập thể

Cũng qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 16 súng, 494 viên đạn các loại, 27 vũ khí thô sơ, 2 gậy điện, 6 gậy sắt, 9 côn nhị khúc, hơn 6 kg pháo. Phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức hòa giải thành công 84 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tham gia giải quyết dứt điểm 77/81 đơn thư khiếu kiện, tranh chấp dân sự.

Trong năm 2022, toàn huyện có 36 mô hình, trong đó xây dựng mới 3 mô hình, nhân rộng 1 mô hình, hiện đang duy trì hoạt động 29 mô hình.

Triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả, qua một năm thực hiện xã Đạ Lây được Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định công nhận là xã điển hình tiên tiến và được khen thưởng vì đã có thành tích trong xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được ghi nhận là đơn vị dẫn đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương…

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh tặng giấy khen cho 19 tập thể 20 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và An toàn giao thông.

THÂN THU HIỀN