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    Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh công bố quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng

    Tuấn Hương 13/07/2026 19:33

    Chiều 13/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) Đảng tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng và các Quyết định về công tác cán bộ.

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    Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh và đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Phó Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, công chức Ban Xây dựng Đảng

    Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy công bố Quyết định số 306-QĐ/ĐU ngày 7/7/2026 của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng về thành lập Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy. Ban Xây dựng Đảng có cơ cấu gồm Trưởng ban (kiêm nhiệm), các Phó Trưởng ban và đội ngũ chuyên viên tham mưu, giúp việc chuyên trách; có con dấu riêng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/7/2026.

    Ban Thường vụ Đảng ủy cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, phân công đồng chí Trần Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh.

    Ban Thường vụ Đảng ủy phân công và bổ nhiệm các đồng chí: Nguyễn Thị Nga Oanh, Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; Trần Văn Hải, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; Trần Kiên Cường, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh.

    Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao các quyết định phân công công tác đối với công chức từ Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đến công tác tại Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh.

    Việc thành lập Ban Xây dựng Đảng là bước kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời, tạo sự thống nhất trong tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng, tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ CCQ Đảng tỉnh trong giai đoạn mới.

    Tuấn Hương Tuấn Hương

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        Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh công bố quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng
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