Lâm Đồng hôm nay 18/7 Điểm tin Lâm Đồng 18/7: Đẩy mạnh tri ân người có công, tăng tốc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và kiểm tra các dự án hạ tầng trọng điểm phía Đông.

Trong ngày 18/7/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động quan trọng trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng trực tiếp kiểm tra tiến độ các công trình hạ tầng và đề ra các chiến lược mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế bền vững.

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Chính trị – Hạ tầng – Kinh tế

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với xã Vĩnh Hảo về các kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, đồng thời yêu cầu giải quyết dứt điểm các bức xúc của nhân dân địa phương.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã kiểm tra tiến độ dự án Chung cư Cà Ty và dự án đường giao thông quan trọng tại vùng Hàm Thuận Bắc. Việc đẩy nhanh các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Đông của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra các dự án phía Đông Lâm Đồng

Về định hướng kinh tế, tỉnh đã ban hành kế hoạch cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) giai đoạn 2026–2027. Các nội dung chính bao gồm: Lâm Đồng tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển khu vực tư nhân, đồng thời đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ để nâng tầm giá trị nông sản trên thị trường.

Xã hội – Y tế – Giáo dục

Nhân dịp 27/7, nhiều đoàn công tác đã tỏa đi các địa phương để tri ân người có công. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Huy Thành đã trao quà tại Đạ Huoai và Đạ Tẻh.

Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đang đẩy nhanh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng, các tổ công tác vẫn lặng lẽ lấy mẫu ADN để xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Về y tế và trẻ em, chương trình "Hành trình sức khỏe" đã diễn ra tại phường Đông Gia Nghĩa. Đồng thời, ngành y tế cũng cảnh báo về việc kiến tạo lá chắn bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước và tai nạn thương tích trong mùa hè.

Văn hóa – Du lịch

Lâm Đồng đang khẩn trương chuẩn bị hướng tới mùa Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI với nhiều hoạt động hưởng ứng phong phú. Tỉnh cũng đặt mục tiêu mỗi người dân là một đại sứ du lịch để xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, tin cậy.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

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