Lâm Đồng hôm nay 21/07 Tổng hợp tin tức Lâm Đồng ngày 21/07/2026: Đẩy mạnh các hoạt động tri ân người có công, khơi thông nguồn vốn cho kinh tế tập thể và công bố lịch tuyển sinh lớp 10.

Trong ngày 21/07, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận chuỗi hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, từ tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đến các giải pháp thúc đẩy kinh tế tập thể và hiện thực hóa quy hoạch du lịch. Bức tranh toàn cảnh cho thấy sự chủ động của chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030.

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Tri ân người có công và an sinh xã hội

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh. Các hoạt động thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng thăm các gia đình có công tại Phường La Gi và Xã Tân Hải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tặng quà tại Phường Lâm Viên, Lâm Đồng và các khu vực lân cận.

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh dẫn đầu thăm hỏi người có công tại Xã Quảng Trực và Xã Tuy Đức.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Xã Đức An.

Kinh tế, nông nghiệp và năng lượng

Lâm Đồng đang nỗ lực đa dạng hóa các nguồn lực kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.

Năng lượng tái tạo: Tỉnh đang mở rộng dư địa cho điện mặt trời nổi trên các hồ chứa, hướng tới phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng.

Tỉnh đang mở rộng dư địa cho điện mặt trời nổi trên các hồ chứa, hướng tới phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng. Quản lý nông sản: Các chuyên gia khuyến nghị cần quản lý mã vùng trồng sầu riêng chặt chẽ để bảo vệ uy tín xuất khẩu.

Các chuyên gia khuyến nghị cần quản lý mã vùng trồng sầu riêng chặt chẽ để bảo vệ uy tín xuất khẩu. Chuyển đổi số: Hoạt động chuyển đổi số trên những cánh đồng với hệ thống cảm biến và truy xuất nguồn gốc QR đang thay đổi phương thức canh tác truyền thống.

Giáo dục và chuyển đổi số

Lâm Đồng công bố lịch xét tuyển lớp 10, hoàn tất trước ngày 2/8

Ngành Giáo dục tỉnh đã chính thức công bố lộ trình xét tuyển lớp 10 cho năm học mới. Việc áp dụng xét tuyển trực tuyến thay cho thi tuyển được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường đánh giá khách quan và minh bạch hơn.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/7 đến hết ngày 2/8.

Các trường THPT không chuyên sẽ hoàn tất xét tuyển trong 3 ngày (30/7 - 1/8).

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