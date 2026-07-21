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    Lâm Đồng hôm nay 21/07

    Văn Khoa21/07/2026 18:11

    Tổng hợp tin tức Lâm Đồng ngày 21/07/2026: Đẩy mạnh các hoạt động tri ân người có công, khơi thông nguồn vốn cho kinh tế tập thể và công bố lịch tuyển sinh lớp 10.

    Trong ngày 21/07, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận chuỗi hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, từ tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đến các giải pháp thúc đẩy kinh tế tập thể và hiện thực hóa quy hoạch du lịch. Bức tranh toàn cảnh cho thấy sự chủ động của chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030.

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    Tri ân người có công và an sinh xã hội

    Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh. Các hoạt động thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

    Kinh tế, nông nghiệp và năng lượng

    Lâm Đồng đang nỗ lực đa dạng hóa các nguồn lực kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.

    Giáo dục và chuyển đổi số

    Lâm Đồng công bố lịch xét tuyển lớp 10, hoàn tất trước ngày 2/8
    Lâm Đồng công bố lịch xét tuyển lớp 10, hoàn tất trước ngày 2/8

    Ngành Giáo dục tỉnh đã chính thức công bố lộ trình xét tuyển lớp 10 cho năm học mới. Việc áp dụng xét tuyển trực tuyến thay cho thi tuyển được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường đánh giá khách quan và minh bạch hơn.

    • Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/7 đến hết ngày 2/8.
    • Các trường THPT không chuyên sẽ hoàn tất xét tuyển trong 3 ngày (30/7 - 1/8).

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