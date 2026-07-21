Lâm Đồng hôm nay 21/07
Tổng hợp tin tức Lâm Đồng ngày 21/07/2026: Đẩy mạnh các hoạt động tri ân người có công, khơi thông nguồn vốn cho kinh tế tập thể và công bố lịch tuyển sinh lớp 10.
Trong ngày 21/07, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận chuỗi hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, từ tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đến các giải pháp thúc đẩy kinh tế tập thể và hiện thực hóa quy hoạch du lịch. Bức tranh toàn cảnh cho thấy sự chủ động của chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030.
Điểm nhanh
- Kinh tế tập thể — Lâm Đồng khơi thông vốn, thị trường cho kinh tế tập thể: Tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cho khu vực hợp tác xã.
- Giáo dục — Lâm Đồng công bố lịch xét tuyển lớp 10, hoàn tất trước ngày 2/8: Hình thức xét tuyển trực tuyến giúp giảm áp lực thi cử cho học sinh.
- Đầu tư — Tập đoàn Phúc Sinh đầu tư trung tâm chế biến nông sản quy mô lớn tại Lâm Đồng: Ra mắt nhà máy thứ 7 chuyên chế biến cà phê, hồ tiêu xuất khẩu.
- An toàn giao thông — Lâm Đồng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy: Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương rà soát các biện pháp phòng ngừa tai nạn.
- Hạ tầng — Lâm Đồng rà soát công tác chuẩn bị lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa: Kiểm tra tiến độ các khu liên hợp bảo tàng và công viên.
Các mảng tin nổi bật
Tri ân người có công và an sinh xã hội
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh. Các hoạt động thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
- Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng thăm các gia đình có công tại Phường La Gi và Xã Tân Hải.
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tặng quà tại Phường Lâm Viên, Lâm Đồng và các khu vực lân cận.
- Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh dẫn đầu thăm hỏi người có công tại Xã Quảng Trực và Xã Tuy Đức.
- Lãnh đạo tỉnh cũng đã tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Xã Đức An.
Kinh tế, nông nghiệp và năng lượng
Lâm Đồng đang nỗ lực đa dạng hóa các nguồn lực kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.
- Năng lượng tái tạo: Tỉnh đang mở rộng dư địa cho điện mặt trời nổi trên các hồ chứa, hướng tới phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng.
- Quản lý nông sản: Các chuyên gia khuyến nghị cần quản lý mã vùng trồng sầu riêng chặt chẽ để bảo vệ uy tín xuất khẩu.
- Chuyển đổi số: Hoạt động chuyển đổi số trên những cánh đồng với hệ thống cảm biến và truy xuất nguồn gốc QR đang thay đổi phương thức canh tác truyền thống.
Giáo dục và chuyển đổi số
Ngành Giáo dục tỉnh đã chính thức công bố lộ trình xét tuyển lớp 10 cho năm học mới. Việc áp dụng xét tuyển trực tuyến thay cho thi tuyển được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường đánh giá khách quan và minh bạch hơn.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/7 đến hết ngày 2/8.
- Các trường THPT không chuyên sẽ hoàn tất xét tuyển trong 3 ngày (30/7 - 1/8).
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 21/07/2026 18:09 — Lâm Đồng khơi thông vốn, thị trường cho kinh tế tập thể
- 21/07/2026 17:32 — Lâm Đồng tăng tốc hiện thực hóa Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né
- 21/07/2026 15:31 — Lâm Đồng sẵn sàng cho giai đoạn mới của 3 chương trình mục tiêu quốc gia
- 21/07/2026 15:11 — Lâm Đồng triển khai đề án ứng phó đe dọa an ninh phi truyền thống
- 21/07/2026 09:42 — Lịch cúp điện Lâm Đồng ngày mai 22/7/2026: 41 lịch tạm ngừng cấp điện
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