Lâm Đồng hôm nay 25/07 Điểm tin Lâm Đồng ngày 25/07: Tập trung GPMB cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, chuẩn bị mở lại sân bay Liên Khương và tăng tốc các công trình trường học biên giới.

Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng ngày 25/07/2026 ghi nhận nhiều chỉ đạo quan trọng về hạ tầng giao thông, công trình giáo dục biên giới, công tác chuẩn bị năm học mới cùng các hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ.

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Hạ tầng giao thông & Phát triển kinh tế

Tỉnh Lâm Đồng đang dồn sức đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Việc giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đang được ưu tiên hàng đầu nhằm tạo các đoạn tuyến liên tục cho nhà thầu triển khai thi công đồng loạt.

Lâm Đồng tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Cùng với đó, đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã hoàn thành đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống kỹ thuật, sẵn sàng cho việc phục hồi khai thác. Trong mảng phát triển công nghiệp, công tác bồi thường và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp cũng đang được thúc đẩy để tạo mặt bằng sạch thu hút dự án đầu tư lớn.

Giáo dục, Y tế & Xã hội

Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã trực tiếp kiểm tra và yêu cầu hoàn thành các trường học vùng biên giới trước ngày 30/8. Song song đó, phường Lang Biang (Đà Lạt) triển khai tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số để chuẩn bị nền tảng cho các em vào lớp 1.

Về sức khỏe cộng đồng, ngành y tế phát cảnh báo tình hình dịch sốt xuất huyết gia tăng tại các điểm nóng, đặc biệt lưu ý các ca bệnh nặng ở trẻ em. Trong công tác chính sách, tỉnh đang tích cực thu nhận mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Nông nghiệp & Văn hóa cơ sở

Nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đạt hiệu quả cao như xã Cát Tiên 2 phát triển vùng cây ăn trái hàng hóa chuyên canh chôm chôm, sầu riêng, hay mô hình trồng dứa mật trên vùng cát ven biển tại xã Hàm Kiệm.

Ở mảng văn hóa, di sản văn hóa tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được quảng bá rộng rãi thông qua hoạt động mang triển lãm "Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng" đến Đà Nẵng.

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