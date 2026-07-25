Lâm Đồng hôm nay 25/07
Điểm tin Lâm Đồng ngày 25/07: Tập trung GPMB cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, chuẩn bị mở lại sân bay Liên Khương và tăng tốc các công trình trường học biên giới.
Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng ngày 25/07/2026 ghi nhận nhiều chỉ đạo quan trọng về hạ tầng giao thông, công trình giáo dục biên giới, công tác chuẩn bị năm học mới cùng các hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Điểm nhanh
- Hạ tầng giao thông — Lâm Đồng tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để tạo đoạn tuyến liên tục và mở rộng các mũi thi công.
- Hàng không — “Mở lại bầu trời” Liên Khương: Những hình ảnh trước giờ G: Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tiến hành bay hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu trước khi nghiệm thu khai thác trở lại.
- Giáo dục — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ các dự án trường học biên giới: Yêu cầu các đơn vị thi công tập trung lực lượng bàn giao công trình trước ngày 30/8.
- Y tế — Sốt xuất huyết gia tăng, cảnh báo ca nặng ở trẻ em: Toàn tỉnh ghi nhận 2.285 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 57 ca nặng và 1 trường hợp tử vong.
- Quản lý đất đai — Lạc Dương khẩn trương xử lý vi phạm lấn chiếm đất lâm nghiệp: Xử lý nghiêm các vị trí san gạt đất, lấn chiếm rừng và xây dựng trái phép.
- An sinh & Đền ơn đáp nghĩa — Viết tiếp những cuộc trở về bằng ADN: Thu nhận hơn 6.300 mẫu ADN từ thân nhân và hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Các mảng tin nổi bật
Hạ tầng giao thông & Phát triển kinh tế
Tỉnh Lâm Đồng đang dồn sức đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Việc giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đang được ưu tiên hàng đầu nhằm tạo các đoạn tuyến liên tục cho nhà thầu triển khai thi công đồng loạt.
Cùng với đó, đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã hoàn thành đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống kỹ thuật, sẵn sàng cho việc phục hồi khai thác. Trong mảng phát triển công nghiệp, công tác bồi thường và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp cũng đang được thúc đẩy để tạo mặt bằng sạch thu hút dự án đầu tư lớn.
Giáo dục, Y tế & Xã hội
Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã trực tiếp kiểm tra và yêu cầu hoàn thành các trường học vùng biên giới trước ngày 30/8. Song song đó, phường Lang Biang (Đà Lạt) triển khai tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số để chuẩn bị nền tảng cho các em vào lớp 1.
Về sức khỏe cộng đồng, ngành y tế phát cảnh báo tình hình dịch sốt xuất huyết gia tăng tại các điểm nóng, đặc biệt lưu ý các ca bệnh nặng ở trẻ em. Trong công tác chính sách, tỉnh đang tích cực thu nhận mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Nông nghiệp & Văn hóa cơ sở
Nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đạt hiệu quả cao như xã Cát Tiên 2 phát triển vùng cây ăn trái hàng hóa chuyên canh chôm chôm, sầu riêng, hay mô hình trồng dứa mật trên vùng cát ven biển tại xã Hàm Kiệm.
Ở mảng văn hóa, di sản văn hóa tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được quảng bá rộng rãi thông qua hoạt động mang triển lãm "Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng" đến Đà Nẵng.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 25/07/2026 16:23 — Phường Lang Biang - Đà Lạt triển khai tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1
- 25/07/2026 13:37 — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ các dự án trường học biên giới
- 25/07/2026 11:05 — 131 vận động viên tranh tài tại Vòng chung kết Hội thao Agribank Chi nhánh Lâm Đồng năm 2026
- 25/07/2026 10:05 — Động viên các đội hình Mùa hè xanh đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở
- 25/07/2026 09:00 — Cải cách hành chính tạo nhịp mới cho đối ngoại Lâm Đồng
- 25/07/2026 08:11 — Lạc Dương khẩn trương xử lý vi phạm lấn chiếm đất lâm nghiệp
- 25/07/2026 05:28 — Lâm Đồng tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
- 25/07/2026 05:05 — “Mở lại bầu trời” Liên Khương: Những hình ảnh trước giờ G
- 25/07/2026 05:05 — Sốt xuất huyết gia tăng, cảnh báo ca nặng ở trẻ em
- 25/07/2026 05:05 — Viết tiếp những cuộc trở về bằng ADN
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