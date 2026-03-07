Lâm Đồng hôm nay 3/7 Điểm tin Lâm Đồng 3/7: GRDP đứng thứ 24/34 cả nước, sân bay Liên Khương sắp hoạt động lại và ghi nhận nhiều chiến công an ninh, kết quả giáo dục nổi bật.

Trong ngày 03/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều thông tin quan trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Điểm nhấn đáng chú ý là sự phục hồi của hạ tầng giao thông hàng không cùng những kết quả khả quan trong lĩnh vực giáo dục và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhanh

Kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng xếp vị trí 24 trong tổng số 34 tỉnh, thành cả nước.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng xếp vị trí 24 trong tổng số 34 tỉnh, thành cả nước. Hạ tầng: Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8/2026 sau thời gian nâng cấp.

Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8/2026 sau thời gian nâng cấp. Giáo dục: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 98,56%; thí sinh tại xã Tánh Linh trở thành thủ khoa của tỉnh.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 98,56%; thí sinh tại xã Tánh Linh trở thành thủ khoa của tỉnh. An ninh: Một người dân tại Phường Phước Hội trả lại 4,5 tỷ đồng chuyển khoản nhầm; triệt phá đường dây cá độ bóng đá 5 tỷ đồng.

Kinh tế – Hạ tầng

Tại buổi họp báo chiều 3/7, Cục Thống kê tỉnh thông tin tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng hiện đứng thứ 24/34 tỉnh, thành. Trước đó, trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đã yêu cầu các cấp ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026.

Về hạ tầng giao thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã thực hiện kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm phía Đông và trục ven biển ĐT.719B. Đặc biệt, Cảng hàng không Liên Khương dự kiến khôi phục 5 đường bay lớn kết nối Đà Lạt từ tháng 8 tới, tạo động lực mạnh mẽ cho du lịch và giao thương.

An ninh – Trật tự

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác vận động đối tượng truy nã cũng đạt kết quả khi đối tượng Nguyễn Bá Kiên đã ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn.

Công an Lâm Đồng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch khoảng 5 tỷ đồng

Giáo dục – Y tế – Xã hội

Ngành giáo dục Lâm Đồng ghi nhận dấu ấn đậm nét với tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,56%. Đáng chú ý, em Trần Cát Phượng tại Xã Tánh Linh trở thành quán quân điểm xét tốt nghiệp toàn tỉnh với 9,65 điểm. Trong khi đó, các thí sinh thi vào lớp 10 chuyên cũng đã hoàn thành các môn thi không chuyên.

Trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp, tỉnh đang triển khai hệ thống chạy thận nhân tạo về tuyến cơ sở và đẩy mạnh tái canh cà phê bằng giống chất lượng cao khi giá nông sản đang ở mức tốt.

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