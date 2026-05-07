Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng hôm nay 5/7 Điểm tin Lâm Đồng ngày 05/07/2026: Kinh tế khởi sắc với sức bật từ đầu tư công và du lịch; hạ tầng y tế được tăng cường cùng nỗ lực giữ vững an ninh trật tự xã hội.

Trong ngày 5/7/2026, bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực, từ nỗ lực giải ngân đầu tư công tại cơ sở đến sức bật của ngành du lịch và công nghiệp trong những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự và chuyển đổi số cũng được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.

Điểm nhanh

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Đầu tư – Hạ tầng

Hoạt động giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu rất khả quan, đặc biệt là sự bứt phá từ cấp cơ sở xã và phường. Sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành đã giúp dòng vốn lưu thông hiệu quả, tạo nền tảng cho các công trình hạ tầng trọng điểm.

Giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng đang có những chuyển động tích cực nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp tỉnh dù chưa đạt kịch bản tăng trưởng trong nửa đầu năm nhưng vẫn kỳ vọng bứt phá vào cuối năm nhờ lượng đơn hàng ổn định. Song song đó, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT được xem là "đòn bẩy" quan trọng cho thị trường bán lẻ và tiêu dùng nội tỉnh.

Xã hội – Y tế – Công nghệ

Lâm Đồng đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách số thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn trực tiếp cho người dân vùng sâu, vùng xa làm quen với công nghệ. Trong lĩnh vực y tế, việc trang bị hệ thống chạy thận nhân tạo cho y tế cơ sở là bước tiến lớn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, vai trò của các già làng, trưởng thôn và chức sắc tôn giáo tiếp tục được khẳng định trong việc xây dựng nếp sống văn minh và hỗ trợ người yếu thế tại các bon, làng.

An ninh – Trật tự

Lực lượng Công an tỉnh đang chủ động đấu tranh với tội phạm mạng để bảo vệ không gian số an toàn. Trên khu vực biên giới, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng duy trì nghiêm nhiệm vụ quản lý chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự và tham gia phát triển kinh tế địa phương.

Văn hóa – Du lịch

Ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026. Tỉnh cũng đã chính thức thông qua Chương trình nhận diện thương hiệu tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc định vị hình ảnh và nâng tầm vị thế địa phương.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.