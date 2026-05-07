Lâm Đồng hôm nay 5/7
Điểm tin Lâm Đồng ngày 05/07/2026: Kinh tế khởi sắc với sức bật từ đầu tư công và du lịch; hạ tầng y tế được tăng cường cùng nỗ lực giữ vững an ninh trật tự xã hội.
Trong ngày 5/7/2026, bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực, từ nỗ lực giải ngân đầu tư công tại cơ sở đến sức bật của ngành du lịch và công nghiệp trong những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự và chuyển đổi số cũng được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.
Điểm nhanh
- Đầu tư công: — Giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng: “Cú bứt tốc” ngoạn mục từ các xã, phường: Tỷ lệ giải ngân khối xã và phường ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, tạo đà hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.
- Thương mại: — Từ giảm thuế VAT đến sức bật của thị trường bán lẻ: Việc giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026 kỳ vọng tạo động lực kích cầu tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.
- Y tế: — Lâm Đồng đưa dịch vụ chạy thận nhân tạo về gần cơ sở: Dự án lắp đặt hệ thống lọc máu tại các cơ sở y tế tuyến đầu giúp bệnh nhân suy thận mãn tính được điều trị an toàn, thuận tiện hơn.
- Nông nghiệp: — Nông sản Lâm Đồng khẳng định vị thế tại thị trường Thái Lan: Các mặt hàng nông sản chủ lực đã xuất hiện tại các siêu thị lớn ở Bangkok sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.
- Phòng thủ: — Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa thăm lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ: Đoàn công tác đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Đầu tư – Hạ tầng
Hoạt động giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu rất khả quan, đặc biệt là sự bứt phá từ cấp cơ sở xã và phường. Sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành đã giúp dòng vốn lưu thông hiệu quả, tạo nền tảng cho các công trình hạ tầng trọng điểm.
Bên cạnh đó, ngành công nghiệp tỉnh dù chưa đạt kịch bản tăng trưởng trong nửa đầu năm nhưng vẫn kỳ vọng bứt phá vào cuối năm nhờ lượng đơn hàng ổn định. Song song đó, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT được xem là "đòn bẩy" quan trọng cho thị trường bán lẻ và tiêu dùng nội tỉnh.
- Công nghiệp Lâm Đồng kỳ vọng bứt phá cuối năm
- Bảo đảm an toàn giao thông đường sắt qua địa bàn Lâm Đồng
Xã hội – Y tế – Công nghệ
Lâm Đồng đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách số thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn trực tiếp cho người dân vùng sâu, vùng xa làm quen với công nghệ. Trong lĩnh vực y tế, việc trang bị hệ thống chạy thận nhân tạo cho y tế cơ sở là bước tiến lớn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Ngoài ra, vai trò của các già làng, trưởng thôn và chức sắc tôn giáo tiếp tục được khẳng định trong việc xây dựng nếp sống văn minh và hỗ trợ người yếu thế tại các bon, làng.
- Lan tỏa tri thức số đến vùng sâu
- Chức sắc tôn giáo Lâm Đồng đồng hành cùng người nghèo, người yếu thế
- Những “kiến trúc sư” của đời sống mới ở bon, làng Lâm Đồng
An ninh – Trật tự
Lực lượng Công an tỉnh đang chủ động đấu tranh với tội phạm mạng để bảo vệ không gian số an toàn. Trên khu vực biên giới, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng duy trì nghiêm nhiệm vụ quản lý chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự và tham gia phát triển kinh tế địa phương.
- Công an Lâm Đồng chủ động giữ vững an ninh trên không gian số
- Giữ bình yên vùng biên Lâm Đồng
- Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng kỷ niệm 80 năm truyền thống
Văn hóa – Du lịch
Ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026. Tỉnh cũng đã chính thức thông qua Chương trình nhận diện thương hiệu tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc định vị hình ảnh và nâng tầm vị thế địa phương.
- Du lịch Lâm Đồng - Điểm sáng tăng trưởng kinh tế
- An toàn cho hành trình chinh phục thiên nhiên
- Định hình bản sắc, nâng cao vị thế Lâm Đồng
- Ấn tượng đoàn nghệ nhân Lâm Đồng tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 05/07/2026 19:44 — Từ giảm thuế VAT đến sức bật của thị trường bán lẻ
- 05/07/2026 18:02 — Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng kỷ niệm 80 năm truyền thống
- 05/07/2026 16:17 — Giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng: “Cú bứt tốc” ngoạn mục từ các xã, phường
- 05/07/2026 15:52 — Giữ bình yên vùng biên Lâm Đồng
- 05/07/2026 15:48 — Công an Lâm Đồng chủ động giữ vững an ninh trên không gian số
- 05/07/2026 15:46 — Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa thăm lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ
- 05/07/2026 12:55 — Shaping identity, strengthening Lam Dong's position
- 05/07/2026 12:36 — Lam Dong Brings Hemodialysis Services Closer to Communities
- 05/07/2026 11:51 — Bảo đảm an toàn giao thông đường sắt qua địa bàn Lâm Đồng
- 05/07/2026 08:04 — Chức sắc tôn giáo Lâm Đồng đồng hành cùng người nghèo, người yếu thế
- 05/07/2026 06:57 — Lam Dong farm produce gains ground in Thailand
- 05/07/2026 06:35 — Du lịch Lâm Đồng - Điểm sáng tăng trưởng kinh tế
- 05/07/2026 05:54 — Công nghiệp Lâm Đồng kỳ vọng bứt phá cuối năm
- 05/07/2026 05:45 — Những “kiến trúc sư” của đời sống mới ở bon, làng Lâm Đồng
- 05/07/2026 05:00 — An toàn cho hành trình chinh phục thiên nhiên
- 05/07/2026 05:00 — Ấn tượng đoàn nghệ nhân Lâm Đồng tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI
- 05/07/2026 04:00 — Lan tỏa tri thức số đến vùng sâu
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