Lâm Đồng hôm nay 8/7
Bản tin tối 8/7 tại Lâm Đồng ghi nhận quyết tâm tăng trưởng kinh tế hai con số, kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Xây dựng và siết chặt công tác phòng, chống tham nhũng.
Ngày 8/7/2026, tỉnh Lâm Đồng diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế và an ninh quan trọng. Trọng tâm của ngày làm việc là các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP trong 6 tháng cuối năm, kiện toàn bộ máy cán bộ và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Điểm nhanh
- Công tác cán bộ — Đồng chí Cao Sơn Dũng được giao Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng: Quyết định được trao vào sáng 8/7 nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo ngành xây dựng địa phương.
- Mục tiêu kinh tế — Lâm Đồng phấn đấu tăng trưởng trên 12% trong 6 tháng cuối năm: Tỉnh quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao để hoàn thành kế hoạch cả năm 2026.
- An ninh trật tự — Bắt 6 đối tượng cắt trộm dây điện ở hồ Tuyền Lâm: Công an tỉnh đã làm rõ vụ trộm cắp dây điện chiếu sáng tại khu du lịch quốc gia.
Các mảng tin nổi bật
Chính trị – Nội chính
Trong ngày, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì nhiều hội nghị quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng Đảng. Đáng chú ý là hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm.
- Lâm Đồng tập trung xử lý các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu siết chặt kỷ cương trong các lĩnh vực nhạy cảm.
- Lâm Đồng nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong giai đoạn mới: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
- Lâm Đồng siết chất lượng thanh tra, xử lý dứt điểm khiếu nại kéo dài: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại.
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng từ chất lượng đảng viên: Xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương.
Kinh tế – Hạ tầng – Quy hoạch
Lâm Đồng đang triển khai đợt thi đua cao điểm 180 ngày để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch và thu hút đầu tư tại khu vực phía Nam của tỉnh cũng có nhiều khởi sắc.
- Lâm Đồng phát động chiến dịch 180 ngày quyết tâm tăng trưởng kinh tế hai con số: Huy động toàn hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp vào cuộc.
- Quy hoạch 5 phường liền kề Đà Lạt phải khắc phục triệt để bất cập cũ: Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng trong tháng 8/2026.
- Đông Nam Lâm Đồng đón làn sóng nhà đầu tư: Thị trường bất động sản khởi sắc sau khi điều chỉnh quy hoạch tỉnh.
- Công thương Lâm Đồng tạo động lực cho tăng trưởng "2 con số": Tập trung phát huy lợi thế về công nghiệp và hạ tầng.
- Lâm Đồng thúc đẩy thuế điện tử: MB đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh chuyển đổi số.
An ninh – Quốc phòng
Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế.
- Đại tướng Nguyễn Tân Cương gặp mặt cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Đồng: Đánh giá cao công tác quân sự, quốc phòng địa phương.
- Công an tỉnh Lâm Đồng là điểm tựa phát triển kinh tế - xã hội: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu lực lượng tiên phong trong giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm.
- Giữ vững "lá chắn" an ninh năng lượng: Bảo đảm an toàn các công trình năng lượng trọng điểm trên địa bàn.
- Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân: Ôn lại những chuyên án vang dội khẳng định bản lĩnh an ninh Lâm Đồng.
Xã hội – Y tế – Du lịch
Nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và kích cầu du lịch dịp cuối năm đã được khởi động, chuẩn bị cho các kỳ nghỉ lễ lớn.
- Lâm Đồng triển khai chương trình bảo vệ sức khỏe trẻ dưới 5 tuổi: Kế hoạch can thiệp giảm tử vong trẻ em giai đoạn 2026 - 2030.
- Du lịch dịp 2/9 tại Đà Lạt và Phan Thiết: Chuyên gia khuyến nghị đặt vé trước 2-3 tuần để có vị trí đẹp.
- Phát động chiến dịch kích cầu du lịch cuối năm: Tổ chức chuỗi sự kiện hiệu quả để thu hút khách tham quan.
- Triển khai mô hình điểm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm: Áp dụng tại các nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn.
- Hướng dẫn kỹ năng chống đuối nước cho học sinh: Chương trình do Đồn Biên phòng Mũi Né phối hợp tổ chức.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 08/07/2026 17:22 — Lâm Đồng nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong giai đoạn mới
- 08/07/2026 17:21 — Phòng An ninh kinh tế giữ vững "lá chắn" an ninh năng lượng
- 08/07/2026 13:02 — Đồng chí Cao Sơn Dũng được giao Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng
- 08/07/2026 09:38 — Ngày 9 và 10/7, Đại hội Đại biểu Hội Nhà Báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
- 08/07/2026 08:42 — Bắt 6 đối tượng cắt trộm dây điện ở hồ Tuyền Lâm
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