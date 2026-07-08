Lâm Đồng hôm nay 8/7 Bản tin tối 8/7 tại Lâm Đồng ghi nhận quyết tâm tăng trưởng kinh tế hai con số, kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Xây dựng và siết chặt công tác phòng, chống tham nhũng.

Ngày 8/7/2026, tỉnh Lâm Đồng diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế và an ninh quan trọng. Trọng tâm của ngày làm việc là các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP trong 6 tháng cuối năm, kiện toàn bộ máy cán bộ và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

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Các mảng tin nổi bật

Chính trị – Nội chính

Trong ngày, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì nhiều hội nghị quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng Đảng. Đáng chú ý là hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm.

Kinh tế – Hạ tầng – Quy hoạch

Lâm Đồng đang triển khai đợt thi đua cao điểm 180 ngày để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch và thu hút đầu tư tại khu vực phía Nam của tỉnh cũng có nhiều khởi sắc.

Đồng chí Cao Sơn Dũng được giao Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng

An ninh – Quốc phòng

Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế.

Xã hội – Y tế – Du lịch

Nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và kích cầu du lịch dịp cuối năm đã được khởi động, chuẩn bị cho các kỳ nghỉ lễ lớn.

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