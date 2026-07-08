Tin mới

    Lâm Đồng hôm nay 8/7

    Văn Khoa08/07/2026 18:05

    Bản tin tối 8/7 tại Lâm Đồng ghi nhận quyết tâm tăng trưởng kinh tế hai con số, kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Xây dựng và siết chặt công tác phòng, chống tham nhũng.

    Ngày 8/7/2026, tỉnh Lâm Đồng diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế và an ninh quan trọng. Trọng tâm của ngày làm việc là các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP trong 6 tháng cuối năm, kiện toàn bộ máy cán bộ và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

    Điểm nhanh

    Các mảng tin nổi bật

    Chính trị – Nội chính

    Trong ngày, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì nhiều hội nghị quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng Đảng. Đáng chú ý là hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm.

    Kinh tế – Hạ tầng – Quy hoạch

    Lâm Đồng đang triển khai đợt thi đua cao điểm 180 ngày để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch và thu hút đầu tư tại khu vực phía Nam của tỉnh cũng có nhiều khởi sắc.

    Lễ công bố quyết định Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng
    Đồng chí Cao Sơn Dũng được giao Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng

    An ninh – Quốc phòng

    Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế.

    Xã hội – Y tế – Du lịch

    Nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và kích cầu du lịch dịp cuối năm đã được khởi động, chuẩn bị cho các kỳ nghỉ lễ lớn.

    Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

    Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.

    Đọc tiếp

    Điểm tin Lâm Đồng hôm nay

      Đọc tiếp

        Đọc nhiều

          Thời sự Lâm Đồng
          Lâm Đồng hôm nay 8/7
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO