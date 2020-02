Học sinh vùng sâu chung tay bảo vệ môi trường

Với mong muốn cùng chung tay bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, hai học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở (TH-THCS) Gia Bắc, huyện Di Linh đã làm ống hút từ cây lồ ô rừng Gia Bắc để thay thế ống hút nhựa. Ðề tài này đã đoạt giải nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện và giải tư cuộc thi cấp tỉnh năm học 2019 - 2020.

Quang Minh và K’Niên giới thiệu sản phẩm ống hút làm từ cây lồ ô rừng Gia Bắc tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng năm học 2019 - 2020. Ảnh: T.Hương

Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có

Đó là hai học sinh Nguyễn Đàm Quang Minh và K’Niên - lớp 9A1 Trường TH-THCS Gia Bắc. Sinh ra và lớn lên ở xã vùng sâu, vùng xa Gia Bắc, nơi có địa hình đồi núi với cây lô ô chiếm diện tích khá lớn, K’Niên cho hay: “Qua những lần đi rẫy cùng gia đình, em phát hiện cành cây lồ ô có nhiều đặc điểm phù hợp để làm ống hút được. Đây là loại cây khá phổ biến ở Gia Bắc phát triển quanh năm, đặc biệt vào mùa mưa, cây mọc ra rất nhiều cành bên trong có ống rỗng”.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải nhựa, Nguyễn Đàm Quang Minh chia sẻ: “Hiện nay hầu hết ở các quán nước, nhà hàng, khách sạn… vẫn giữ thói quen sử dụng ống hút làm bằng nhựa vì giá thành rẻ, tiện sử dụng. Để giảm thiểu ống hút nhựa, trên thị trường hiện nay có một số sản phẩm thay thế như ống hút cỏ, ống hút gạo… Tuy nhiên, do giá thành khá cao nên các sản phẩm này chưa được sử dụng rộng rãi. Chúng em đã nghĩ ra làm ống hút từ cây lồ ô vì có thể tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương nên giá thành rẻ hơn các loại ống hút cỏ, ống hút gạo. So với các sản phẩm trên thì ống hút làm từ cây lồ ô có độ bền tốt hơn, có thể tái sử dụng nhiều lần; vỏ mỏng, ống to nên tiện lợi không những khi uống nước mà còn có thể dùng uống trà sữa và chè cần phải có ống to hơn các loại thức uống khác”.

Thế là, từ nguồn nguyên liệu cây lồ ô sẵn có ở rừng núi Gia Bắc, với những công đoạn thủ công, Quang Minh và K’Niên đã tạo ra ống hút có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường. Cành cây lồ ô sau khi được chặt về sẽ cắt thành từng đoạn có độ dài khoảng 20 cm, rồi dùng giấy ráp và máy mài để mài nhẵn, sau đó đem rửa sạch, luộc sôi để thải ra hết nhựa cây và các chất cặn bẩn bên trong ống, sau cùng đem phơi khô là có thể sử dụng. Ống hút làm từ cây lồ ô có thể tái sử dụng từ 30 - 40 lần, sau khi dùng xong có thể rửa sạch bằng nước rửa chén hoặc nước chanh pha loãng rồi phơi khô.

Góp phần bảo vệ môi trường

Từ 250 ống hút làm từ cây lồ ô mà Quang Minh và K’Niên làm ra trong một ngày thực nghiệm, hai bạn đem đến một số quán cà phê, nước mía, trà sữa trên địa bàn xã Gia Bắc giới thiệu. Tranh thủ những buổi không đến trường, hai bạn xin phụ bán hàng cho chủ quán để thực nghiệm sản phẩm. Trong thời gian 1 tuần trải nghiệm tại quán, theo số liệu thống kê từ phiếu thăm dò khách hàng cho thấy, có đến 96,5% người dùng muốn sử dụng ống hút làm bằng lồ ô thay thế ống hút nhựa để góp phần bảo vệ môi trường từ việc giảm thiểu rác thải nhựa.

Là người trực tiếp hướng dẫn cho Quang Minh và K’Niên, thầy Nguyễn Văn Đăng - giáo viên Sinh học Trường TH-THCS Gia Bắc cho rằng: “Từ xa xưa, cây lồ ô đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày như trang trí, làm các vật dụng sinh hoạt, công cụ lao động sản xuất… Chính bởi thế mà khi nói đến lồ ô người ta vẫn hình dung nó như một nét văn hóa rất riêng của người Việt. Ngày nay, trước những nguy hại của các vật liệu làm từ nhựa, trong khi đó cây lồ ô có thể sử dụng làm nhiều đồ dùng như dụng cụ học tập (thước, hộp bút…), làm các dụng cụ khác (thìa, muỗng, lọ hoa trang trí…), đặc biệt là từ đặc tính của nó mà cành cây lồ ô có thể sử dụng làm ống hút thay thế ống hút nhựa rất phù hợp. Sản phẩm này sẽ từng bước thay đổi thói quen về sử dụng ống hút nhựa trong đời sống hàng ngày, góp phần hạn chế các chất thải nhựa ra môi trường. Bên cạnh đó, nếu được sử dụng rộng rãi sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương từ việc lấy lồ ô về làm ống hút, qua đó góp phần phát triển kinh tế cho các hộ gia đình ở đây”.

TUẤN HƯƠNG