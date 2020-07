236 thí sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng năm 2020

(LĐ online) - Chiều ngày 12/7, tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Tỉnh đoàn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XXVI năm 2020.

Các đại biểu và thí sinh tham gia lễ bế mạc hội thi

Hội thi Tin học trẻ năm nay có 236 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký tham gia dự thi, được chia thành 4 bảng thi. Cụ thể Bảng A, dành cho khối học sinh tiểu học; Bảng B, dành cho khối học sinh trung học cơ sở; Bảng C, dành cho học sinh trung học phổ thông; Bảng D, thi về sản phẩm sáng tạo (trong đó chia ra Bảng D2 dành cho khối học sinh trung học cơ sở và Bảng D3 dành cho khối học sinh trung học phố thông). Ở Bảng A, các thí sinh phải trải qua phần thi trắc nghiệm những kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, tư duy suy luận logic; phần thi thực hành trên máy tính bằng việc sử dụng ngôn ngữ SCRATCH 3.0 để giải các bài toán thuộc chương trình tiểu học và sử dụng thư viện hình ảnh/âm thanh do ban giám khảo cung cấp để giải các bài toán theo hướng tạo ra sản phẩm sáng tạo gắn với thực tế. Ở Bảng B, các thí sinh phải giải một số bài toán thuộc chương trình trung học cơ sở bằng cách sử dụng ngôn ngữ Pascal, C/C++ do hội đồng giám khảo cung cấp; sử dụng ngôn ngữ SCRATCH 3.0 và thư viện hình ảnh/âm thanh do ban giám khảo cung cấp để giải các bài toán theo hướng tạo ra sản phẩm sáng tạo gắn với thực tế. Các thí sinh dự thi ở Bảng C phải giải các đề bài do ban giám khảo đưa ra. Ở Bảng D các thí sinh sử dụng tất cả các công cụ hiện có để tạo ra sản phẩm sáng tạo phục vụ học tập, giải trí và các nhu cầu thực tiễn khác… Theo Ban Tổ chức, Hội thi được tổ chức nhằm khuyến khích thanh, thiếu nhi học tập, nghiên cứu, làm chủ công nghệ thông tin. Đồng thời qua hội thi cũng để phát hiện các tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 38 giải khuyến khích cho các thí sinh dự thi ở Bảng A. Ở Bảng B, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các thí sinh. Ở Bảng C có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 21 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh. Ở bảng D, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích cho thí sinh dự thi ở Bảng D2, ở Bảng D3 Ban Tổ chức đã trao 3 giải ba và 3 giải khuyến khích (không có giải nhất, nhì). Qua Hội thi lần này, Ban Tổ chức cũng sẽ tuyển chọn và thành lập đổi tuyển tin học trẻ của tỉnh Lâm Đồng tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2020.

DUY DANH