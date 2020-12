Thanh niên ở Đại đội 729

Đại đội 729 là đơn vị trực thuộc Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, làm nhiệm vụ đặc thù quản lý, bảo quản các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao của các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Do nhiệm vụ đặc thù, mà Đại đội 729 không chỉ là đơn vị đóng quân độc lập xa trung tâm chỉ huy nhất mà đây còn là đơn vị có tổ chức Đoàn thanh niên hoạt động tiêu biểu của Bộ CHQS tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 729 giúp Nhân dân di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập lũ

Chi đoàn Đại đội 729 có 23 đoàn viên thanh niên. Trong đó có 4 cán bộ, đảng viên trẻ và 19 hạ sĩ quan, chiến sĩ. Thượng úy Nguyễn Văn Hồng - Chính trị viên Đại đội 729 đánh giá: Lực lượng thanh niên của đơn vị luôn đi đầu, xung kích làm nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến bảo đảm trang bị, kỹ thuật thường xuyên và đột xuất của Bộ CHQS tỉnh. Đảm bảo công tác đóng quân, canh phòng; xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp và tăng gia sản xuất.

“Hằng ngày phải làm việc và quản lý lượng lớn súng, đạn nên cán bộ, nhân viên nơi đây luôn xác định ý thức tổ chức kỷ luật cao, cẩn thận, tỷ mỷ trong công việc”, Thượng úy Võ Văn Kiên - Đại đội trưởng Đại đội 729 khẳng định. Riêng Chi đoàn Đại đội 729 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiến hành bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn ở trạng thái tốt nhất. Ngoài công tác chuyên môn trong kho vũ khí, cán bộ, chiến sĩ nói chung và lực lượng thanh niên nói riêng thường xuyên chú ý theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của thời tiết để đóng mở cửa thông gió, đèn điện... Thường xuyên kiểm tra độ cao của cây cối xung quanh kho để tránh gãy đổ vào mùa mưa và tuyệt đối chống cháy vào mùa khô. Kế hoạch phòng, chống cháy nổ luôn được sắp xếp cụ thể, sát với đặc điểm tình hình, từng kho đặt mục tiêu an toàn lên trên hết. Đại đội 729 từng là đơn vị đoạt giải Nhất nhà kho 5 tốt cấp tỉnh, thành phố do Quân khu 7 tổ chức, đó là thành quả chung của toàn đơn vị, trong đó có sự xung kích, trách nhiệm của lực lượng cán bộ, chiến sĩ trẻ toàn đơn vị.

Ngoài công tác chuyên môn, thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Đoàn thanh niên Đại đội 729 còn là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận và tăng gia sản xuất. Thượng úy Nguyễn Lam Đồng - Bí thư Chi đoàn Đại đội 729 cho biết: Đơn vị đóng chân trên địa bàn Thôn 1 là khu vực khó khăn của xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà nên trong tất cả các nhiệm vụ của địa phương đều có sự đồng hành của những người lính. Suốt nhiều năm qua, đơn vị thường xuyên có các chương trình hỗ trợ từ 7 đến 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vào đầu năm học mới, Chi đoàn Đại đội 729 cũng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hàng ngàn cuốn vở để các em tới trường và nhận đỡ đầu 4 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời có các phần thưởng động viên các em học sinh nghèo học giỏi vào dịp tổng kết năm học. Thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ trẻ thuộc Đại đội 729 đã sửa chữa, phát quang 7 km đường giao thông nông thôn, nạo vét khơi thông 4 km kênh mương, giúp các hộ khó khăn thu hoạch cà phê khi vào mùa... Vào các dịp cuối tuần, màu xanh áo lính lại cùng với màu xanh thanh niên của đoàn xã, đoàn các trường học trên địa bàn tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc tuyến đường 725. Vào dịp mừng sinh nhật Bác hàng năm, Đoàn thanh niên Đại đội 729 lại cùng với Nhân dân Thôn 1 trồng cây xanh dọc tuyến đường này.

Thực hiện Quy chế của Tổng Cục chính trị về xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp với Ban Nhân dân thôn và lực lượng Công an xã tiến hành tuần tra tại các tuyến đường xung quanh đơn vị, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên toàn địa bàn. Rất nhiều hoạt động dân vận đã được Đại đội 729 nói chung và lực lượng thanh niên của Đại đội nói riêng tiến hành liên tục nhiều năm qua được chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận. Người dân ở Gia Lâm vẫn nhắc mãi đợt ngập lũ năm 2019, hàng trăm hộ gia đình bị ngập nước, gần 50 ha dâu tằm và cà phê của bà con bị ngập. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 729 đã cùng với chính quyền địa phương nhanh chóng sơ tán người và gia súc, gia cầm của bà con ra khỏi vùng ngập lũ, tránh thiệt hại về người. Đồng thời, đơn vị cũng đã hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa, khắc phục khó khăn sau lũ. Tình quân dân cũng từ đó mà ngày càng thắm thiết hơn.

Mặc dù đơn vị đóng chân trên mảnh đất cằn, nhưng với bàn tay của người lính, nhiệm vụ tăng gia sản xuất được tiến hành hiệu quả. Hàng năm có đến trên 2.800 kg rau xanh được nhập bếp. Gà, vịt, heo, cá... được chăn nuôi thường xuyên với số lượng 898 kg/năm đưa vào bữa ăn của bộ đội. Hoạt động tăng gia cũng đã tạo ra nguồn kinh phí để Chi đoàn Đại đội 729 duy trì nhiều hoạt động dân vận hiệu quả.

Với nhiều hoạt động tiêu biểu, liên tục nhiều năm qua, Chi đoàn Đại đội 729 đã nhận được nhiều giấy khen của Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời Chi đoàn cũng là tập thể được Quân khu 7 tuyên dương là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

NGỌC NGÀ