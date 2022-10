Góp sức trẻ xây dựng văn minh đô thị

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, Đoàn Thanh niên thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) đã thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm chung tay vì cuộc sống cộng đồng và góp phần xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đoàn viên, thanh niên thị trấn Lạc Dương ra quân dọn dẹp các tuyến đường thanh niên tự quản “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”

Chung tay xây dựng văn minh đô thị là phong trào được Đoàn Thanh niên thị trấn Lạc Dương triển khai thực hiện thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đoàn thị trấn đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên trên các mặt trận như tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay vì cuộc sống cộng đồng... Trong đó, triển khai các công trình, phần việc được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có tính sáng tạo.

Đầu năm 2022, Đoàn Thanh niên thị trấn Lạc Dương đã triển khai công trình “Vườm ươm thanh niên” tại khu thao trường Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn với quy mô hơn 5.000 cây xanh mỗi năm. Đây cũng là công trình chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Anh Lơ Mu Ha Thiêm - Bí thư Đoàn thị trấn Lạc Dương cho biết: “Do trên địa bàn có nhiều tuyến đường giao thông nên mỗi lần trồng cây làm đẹp các tuyến đường tốn rất nhiều chi phí mua cây. Riêng Đoàn thị trấn đảm nhận “Tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”. Vì vậy, chúng tôi xây dựng Mô hình “Vườn ươm thanh niên” nhằm tiết kiệm chi phí mua cây trồng. Qua đó, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên đóng góp sức trẻ vào xây dựng đô thị văn minh, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp ở địa phương; đồng thời, tạo sinh kế và tăng thêm thu nhập cho đoàn viên, thanh niên từ việc cung cấp cây giống giá rẻ cho các đơn vị ở địa phương. Bên cạnh đó góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trong đoàn viên, thanh niên và người dân về trồng, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường”.

Cùng với công trình “Vườm ươm thanh niên” của Đoàn Thanh niên thị trấn, tại các chi đoàn trực thuộc cũng phát triển các phần việc thanh niên như Mô hình “Vườn rau thanh niên”, “Vườn hoa thanh niên”, phát động ngày công để gây quỹ hỗ trợ cho học sinh nghèo... Mỗi năm, các chi đoàn trao hơn 30 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn với tổng trị giá gần 10 triệu đồng.

Hiện Đoàn thị trấn đang đảm nhận 7 tuyến đường thanh niên tự quản “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Từ các buổi ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, đoàn viên, thanh niên thị trấn đã tiến hành thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, cạo xóa quảng cáo trái phép, trồng cây xanh... để giữ gìn các tuyến đường đảm bảo “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đồng thời, duy trì hiệu quả các đội hình “Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự”, đội “Thanh niên xung kích ứng phó biến đổi khí hậu”.

Cùng với thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, Đoàn thị trấn còn tích cực tham gia và phối hợp trong nhiều hoạt động ở địa phương. Hàng năm, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn tổ chức tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu được giao. Đoàn cũng đã đóng góp tổng số tiền hơn 15 triệu đồng để cùng các ban, ngành, đoàn thể thị trấn tặng quà, mở sổ tiết kiệm cho tân binh. Phối hợp với Công an thị trấn tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, Luật An toàn giao thông đường bộ, quy định về phòng, chống dịch bệnh, Luật Phòng chống ma túy... Thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên trang fanpage các thông tin về phòng, chống tội phạm; thành lập nhóm “Tác chiến trên không gian mạng” tham gia đấu tranh với các bài viết xuyên tạc trên mạng xã hội.

Đoàn viên, thanh niên thị trấn cũng là lực lượng nòng cốt tham gia tuyên truyền lưu động về Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tham gia Chương trình thiện nguyện “Ai cho thì nhận, ai cần cứ lấy” đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn...

Bên cạnh tổ chức các hoạt động tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội, Đoàn thị trấn cũng chú trọng xây dựng các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao theo năng khiếu, sở thích hay các câu lạc bộ tư vấn, chăm sóc sức khỏe...; xây dựng thí điểm mô hình “Sân chơi cuối tuần” để đáp ứng nhu cầu giao lưu, vui chơi, giải trí lành mạnh của đoàn viên, thanh niên. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên có cơ hội thể hiện bản thân và duy trì các thế mạnh về văn hóa văn nghệ, thể thao của địa phương, từ đó thu hút đông đảo thanh niên tham gia vào các phong trào Đoàn - Hội nhiều hơn.

“Từ các phong trào, hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên cho thấy Đoàn đã thể hiện được vai trò là người bạn của thanh niên. Tổ chức Đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu với Đảng các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác phát triển thanh niên, từ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lạc Dương Bùi Văn Thụy cho biết.

VIỆT HÙNG