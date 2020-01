HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2020

(LĐ online) - Ngày 10/1/2020, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng dự và điều hành.

Theo báo cáo năm 2019, Bộ Tài chính đã tổ chức điều hành thu, chi NSNN chủ động, đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Nhờ chủ động trong triển khai, kết hợp với sự phát triển khả quan của nền kinh tế, thu cân đối NSNN đến ngày 31/12/2019 đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt 138,2 nghìn tỷ đồng (tương đương 9,79%) so với dự toán, tăng 92,2 nghìn tỷ đồng so với nhận định đánh giá tại báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, tăng 8,7% so thực hiện năm 2018.

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự và điều hành tại điểm cầu Lâm Đồng

Đến cuối năm 2019, dư nợ công dưới 55% GDP, nợ Chính phủ dưới 48,5% GDP (trong đó: nợ trong nước chiếm 62,3%, nợ ngoài nước chiếm 37,7%), nợ nước ngoài quốc gia khoảng 45,8% GDP (Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ quy định các tỷ lệ nợ công và nợ nước ngoài quốc gia các năm trong giai đoạn 2016 - 2020 tương ứng là không quá 65% GDP, không quá 54% GDP và không quá 50% GDP);…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm 2019, ngành tài chính có nhiều mặt xuất sắc. Điểm nổi bật nhất là thu ngân sách vượt dự toán, cả Trung ương và địa phương (năm thứ 4 liên tiếp vượt dự toán), góp phần tạo thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển. Bộ Tài chính đã làm được việc lần đầu tiên sau nhiều năm toàn bộ các tỉnh, thành đều vượt thu ngân sách. Tính chung, cả nước đã vượt dự toán trên 138.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với dự toán. Bội chi ngân sách chỉ có 3,4% GDP, thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 3,6%.

Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các địa phương trong công tác điều hành giá; trong đó, có việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu, các dịch vụ giáo dục, y tế và quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, bảo đảm bình ổn giá và kiểm soát lạm phát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được một cách toàn diện, xuất sắc thì Thủ tướng nêu rõ, từng cán bộ, công chức ngành tài chính phải nhìn lại mình, tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém để thực hiện hiệu quả hơn chức trách nhiệm vụ được giao. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; trong đó, thương mại toàn cầu giảm, Bộ Tài chính cần đề xuất các chính sách để huy động nguồn lực cho đất nước, góp phần thực hiện được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 300 tỷ USD năm 2020;…

C.PHONG