Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các công ty thuỷ điện

(LĐ online) - Chiều 20/11, tại Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết và Ký kết quy chế phối hợp giữa công an tỉnh Lâm Đồng với Tổng công ty Phát điện 1 trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và môi trường tại 3 công ty thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đồng Nai, Đại Ninh. Đến dự có Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Hoàng Anh Tuấn,lãnh đạo Cục An ninh -Kinh tế (Bộ Công an); Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát điện 1; lãnh đạo Sở Công thương và đại diện lãnh đạo Công an một số tỉnh giáp ranh.

Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát điện 1 ký kết quy chế phối hợp giữa cCông an tỉnh Lâm Đồng với Tổng Công ty Phát điện 1.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng Phòng An ninh - Kinh tế (Công an tỉnh) cho biết: Qua 4 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đồng Nai, Đại Ninh; Công an tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, hướng dẫn; các công ty thuỷ điẹn đã tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự tại công ty. Công an tỉnh cũng hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng liên quan đến lĩnh vực an ninh năng lượng và nhiệm vụ an ninh quốc phòng tại địa phương. Hàng năm, các công ty thuỷ điẹn cũng đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với với các sự số thiên tai, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên trong công ty trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội đảm bảo an toàn trật tự cơ quan.

Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể

4 năm qua, các đơn vị đều được công nhận là đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều cá nhân được Công an tỉnh tặng kỷ niệm chường Vì an ninh Tổ quốc.

Các đơn vị liên quan của hai ngành cũng đã có phối hợp tốt, chủ động báo cáo những vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để chủ động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn. Các bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất báo cáo, tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp tình hình liên quan an toàn vận hành hệ thống nhà máy thuỷ điện, vận hành an toàn hồ đập, đường dây truyền tải điện, trạm biến áp, công tác phòng chống lụt bão…

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã tổ chức hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, đôn đốc các công ty thuỷ điện thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ cơ quan, tài sản, đặc biệt là hoàn thành phương án phòng chống khủng bố, phương án phòng ngừa, ứng phó các sự cố thiên tai tại các công trình thuỷ điện. Đặc biệt, công tác phòng chống cháy nổ và cứu hộ luôn được quan tâm thực hiện tốt. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ định kỳ đột xuất kiểm tra, hướng dẫn công ty bổ sung, hoàn chỉnh công tác PCCC.

Công ty phát điện tặng giấy khen cho các tập thể.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đơn vị thuỷ điện, công an, các địa phương liên quan trao đổi ý kiến góp ý, trình bày tham luận liên quan đến công tác phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn thuỷ điện; những tồn tại hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phối hợp tốt hơn trong thời gian tới. Lãnh đạo hai đơn vị cũng đã tiếp tục ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đồng Nai, Đại Ninh.

Nhân dịp tổng kết 4 năm thực hiện quy chế phối hợp, Công ty Phát điện 1 cũng đã tặng giấy khen cho 8 cá nhân, 8 tập thể của lực lượng công an tỉnh, công an các địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các công trình thuỷ điện.

Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân ngành điện có đóng góp vào công tác thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các công trình thuỷ điện.

NGUYỄN NGHĨA