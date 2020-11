Nhiều chỉ tiêu kinh tế không đạt so với kế hoạch năm 2020

(LĐ online) - Có tới 7 chỉ tiêu, đều thuộc lĩnh vực kinh tế, trong 17 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Lâm Đồng năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra mặc dù vẫn có mức tăng trưởng dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên chủ trì phiên họp

Ngày 17/11, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên họp với các sở, ban, ngành nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên tổng sản phẩm trong nước GRDP (theo giá so sánh năm 2010) tăng 3,15% so với kế hoạch (KH) từ 8,5 - 9%. Trong đó, khu vực nông lâm thủy tăng 4,4% (KH 5 - 5,2%); khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 1,7% (KH 11,2 - 11,5%) và khu vực dịch vụ tăng 1,4% (KH 10,1 - 10,5%). Cơ cấu kinh tế ngành nông lâm thủy chiếm 40,1% (KH 43,1 - 43,2%), ngành công nghiệp xây dựng chiếm 19,5% (KH 18,1 - 18,2%), ngành dịch vụ chiếm 40,4% (KH 38,6 - 38,8%).

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu khác mới chỉ tiệm cận so với kế hoạch bao gồm: GRDP bình quân đầu người 71,2 triệu đồng (KH 73 - 75 triệu đồng), tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 36% GRDP; tổng kim ngạch xuất khẩu 708,5 triệu USD (KH 800 triệu USD), đạt 88,6% kế hoạch, giảm 1,6% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.212 tỷ đồng (KH 9.295 tỷ đồng), bằng 97,2% so cùng kỳ 2019, bằng 88,3% dự toán địa phương; trong đó, thu từ thuế, phí 4.712 tỷ (KH 5.985 tỷ đồng), bằng 90% so cùng kỳ năm 2019, đạt 78,7% dự toán địa phương. Khách du lịch đạt 3.200 ngàn lượt khách (KH 7.800 ngàn khách), bằng 41% kế hoạch, giảm 55,2%; trong đó, khách quốc tế 110 ngàn lượt khách (KH 580 ngàn lượt khách), đạt 19% kế hoạch, giảm 79,4%; khách qua đăng ký lưu trú 2.300 ngàn lượt người (KH 5.300 ngàn lượt), đạt 43,4% kế hoạch, giảm 52,6% so với năm 2019.

Khác với các chỉ tiêu kinh tế; trong đó, có 5 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch, các chỉ tiêu về xã hội và môi trường đều đạt so với kế hoạch năm. Cụ thể: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,02% (KH 1,02%); quy mô dân số 1,310 triệu người (KH 1,340 triệu người); tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% (KH 0,5 – 1,0%), trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2% (KH 2,0 - 3,0%); tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 90% (KH 90%); tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 80,6% (KH 75 - 80%); tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 100% (KH 98,6%); số bác sĩ/vạn dân 8,03 bác sĩ (KH 7,9 bác sĩ) và tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 87,5% (KH 87,5%). Còn các chỉ tiêu môi trường, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh 90% (KH 90%); tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 71% (KH 71%); tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý 95% (KH 91-95%) và tỷ lệ độ che phủ của rừng 55% (KH 55%).

Riêng các chỉ tiêu về nông thôn mới đến cuối năm 2020 có thêm 9 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (KH có thêm 10 xã, 2 huyện đạt chuẩn), lũy kế cuối năm 2020 có 104 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong năm 2020 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên chủ trì phiên họp

Đánh giá chung của UBND tỉnh cho hay: Toàn tỉnh đã tập trung thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh, triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đạt 3,15% (cả nước ước đạt 2-3%); ngành nông nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng khá 4,4% (tương đương mức tăng trưởng trong điều kiện không có dịch Covid - 19), khẳng định vai trò là trụ đỡ của kinh tế tỉnh Lâm Đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên, GRDP bình quân đầu người 71,2 triệu đồng (tương đương 3.053 USD), cao hơn bình quân cả nước (2.750 USD). Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, đạt cột mốc tỉnh Lâm Đồng có 10.000 doanh nghiệp, thu hút đầu tư tăng về số lượng và số vốn đăng ký. Tất cả các chỉ tiêu trên lĩnh văn hóa xã hội và môi trường đều đạt và vượt kế hoạch; giữ vững an ninh quốc phòng; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đời sống Nhân dân được cải thiện...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn những khó khăn, hạn chế: Một số chỉ tiêu về kinh tế không đạt so với mục tiêu đã đề ra do tác động, ảnh hưởng lớn ngoài dự báo của đại dịch Covid -19. Tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra, kéo theo một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch như GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước. Nhiều ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các ngành thương mại, dịch vụ; các dự án, công trình trọng điểm tuy có nhiều nỗ lực triển khai nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra... Công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị còn hạn chế, nhiều vụ vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, xuất hiện nhiều điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Tội phạm các loại về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, ma túy ngày càng diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với ngành, lĩnh vực và đi đến thống nhất dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đồng thời, đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của cả nước và đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước, tự cân đối ngân sách và có điều tiết nộp về ngân sách Trung ương.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đánh giá cao các sở, ngành vượt qua ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ duy trì mức tăng trưởng trong lĩnh vực kinh tế mặc dù không đạt như kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu xã hội, môi trường đều đạt theo kế hoạch; đặc biệt Lâm Đồng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên người, nhất là dịch Covid - 19; nhất là đảm bảo các điều kiện, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2021 phải bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2021: 1.Các chỉ tiêu kinh tế: (1) Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7 - 8%; trong đó: khu vực nông lâm thủy tăng 4,5 – 4,8%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6,3 – 7,5%; khu vực dịch vụ tăng 10,2 – 10,5%. (2) Cơ cấu kinh tế: ngành nông lâm thủy chiếm 39,6 – 39,9%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 19,2 – 19,3%, ngành dịch vụ chiếm 40,8 – 41,1% (3) GRDP bình quân đầu người khoảng 77,1 – 77,8 triệu đồng. (4) Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 815 triệu USD, tăng 5,07% so với năm 2020. (5) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ 33.300 - 33.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 36% GRDP. (6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 9.300 tỷ đồng, tăng 13,2% so ước thực hiện năm 2020; trong đó thu thuế, phí, lệ phí là 5.540 tỷ đồng, tăng 17,6% so với ước thực hiện năm 2020. (7) Tổng lượng khách du lịch đạt 3,6 triệu lượt, tăng 12,5%; trong đó khách quốc tế đạt 120 ngàn lượt khách, tăng 9,1%, tổng lượt khách du lịch qua đăng ký lưu trú 2,53 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2020. 2. Các chỉ tiêu xã hội: (8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 73,2%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng cấp, chứng chỉ chiếm 22%. (9) Tỷ lệ thất nghiệp dưới 1,2%; trong đó, khu vực thành thị dưới 1,5%. (10) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều: 1%. (11) Số bác sĩ/vạn dân: 8,1 bác sĩ; số giường bệnh/vạn dân: 23 giường bệnh; Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân: 91%; 100% số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. (12) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1,0%. (13) Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia: 81%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông và tương đương 80-82%. (14) Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 90,3%; tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa 95%; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 90,2%; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 88%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 98%. 3. Các chỉ tiêu môi trường: (15) Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý: 95%; Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 55,56%; (16) Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch: 72%; Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh: 91%. (17) Tỷ lệ độ che phủ của rừng: 55%. 4. Các chỉ tiêu về nông thôn mới: (18) Có thêm 3 xã đạt 19/19 tiêu chí về nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. KHẢI NHIÊN tổng hợp

XUÂN TRUNG